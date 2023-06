Le nouveau rêve des entrepreneurs YouTube ? Créer du contenu vidéo de manière automatique pour générer facilement de l’argent. Plus facile à dire qu'à faire.

Vidéos abrutissantes pour enfants générées automatiquement ou bien déambulation silencieuse dans des quartiers sordides… Sur YouTube, les exemples de chaînes aux contenus produits rapidement et sans montrer son visage ne manquent pas, et stimulent les appétits. Depuis quelques mois maintenant, les serials entrepreneurs de la plateforme, les « hustle bros », tentent de vous convaincre d’adhérer à leur programme permettant de générer de l’argent avec le concept des vidéos « faceless » (sans visage) ou « vidéo sans présentateur ».

C’est quoi les vidéos faceless ?

Pour comprendre le concept de chaînes faceless, il faut plonger dans un recoin de la plateforme peu médiatique, où l'on trouve pléthore de vidéos généralement visionnées le soir avant de s’endormir. Parmi les catégories populaires, on peut citer les chaînes musicales et sonores d’ambiant music ou de LoFi, qui diffusent des morceaux vous plongeant dans une ambiance relaxante ou studieuse. Les comptes et comptines pour enfants produits par d’obscurs studios asiatiques sont aussi de la partie, ainsi que la cohorte de chaînes ASMR et odly satisfying montrant des réparateurs de montres, des restaurateurs d’objets ou des passionnés de cuisine. Vous préférez les voix off ? On peut compter sur des chaînes qui vous résument des films d’horreur en 5 minutes, ou bien vous expliquent tout l'arc narratif d’un comics. Certaines vont très loin en vulgarisant des concepts scientifiques en utilisant de l’animation 2D et 3D, comme la chaîne Kurzgesagt qui a atteint les 20 millions d’abonnés. Il existe bien d’autres catégories, comme des balades à vélo à travers des villes ou les nettoyages de frigidaires et, chaque jour, de nouvelles niches apparaissent. Et c’est justement sur ces créneaux que les « hustle bros » veulent vous positionner.

Le fantasme de l’automatisation

Vous l’aurez compris, nos entrepreneurs YouTube veulent nous faire générer du contenu de la manière la plus automatique possible pour atteindre leur objectif ultime : « le revenu passif ». (Comprenez ici, une somme d’argent qui tombe régulièrement sans rien faire). Pour cela, les entrepreneurs et coachs en mindset de winner produisent de très nombreuses vidéos où ils proposent leur méthode. La plupart conseillent notamment de choisir une niche qui ne soit pas trop concurrentielle (éviter l’ASMR donc) et de produire du contenu à la pelle en usant bien évidemment ChatGPT et des outils text to speech : cela permettra de faire parler des voix robotiques sur du texte généré par du robot. Mais les choses sont évidemment plus compliquées que ça. Faire du montage prend du temps, et il faut bien évidemment avoir accès à des images. Si la plupart des chaînes faceless qui marchent bien produisent elles-mêmes leur propre contenu (avec souvent une qualité d’image et de production qui demandent de vraies compétences), nos entrepreneurs se reposent sur des services de montage automatique en ligne et sur une armée de free-lances sous-payés trouvable sur la plateforme Fiver.

Pay it until you make it

La plupart de ces plateformes censées vous fournir des images et faire votre montage automatiquement sont payantes. Même chose pour les indépendants recrutés sur Fiver. Même si ces derniers proposent des tarifs abordables, la stratégie permettant de « percer » sur YouTube consiste à produire à un rythme effréné sur différentes niches : les producteurs de vidéos faceless se voient donc contraints de dépenser beaucoup d’argent sur une période indéterminée avant de pouvoir atteindre le fameux palier pour être monétisé. Et là encore, la rentabilité est loin d’être garantie. Si certaines niches peuvent rapporter beaucoup de vues, le CPM (coût pour mille impressions) est toujours presque nul. Cela est dû au fait que ces niches évoluent dans un marché très concurrentiel. Autrement dit, la plupart des chaînes faceless fabriquées de manière automatique ne sont pas vraiment rentables, à moins de faire des millions de vues. Encore une fois, les seuls qui peuvent espérer générer de l’argent grâce à ce business, ce sont ces entrepreneurs YouTube qui espèrent bien vendre leur service de coaching en ligne aux pigeons de passage.