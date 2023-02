Si vous voulez devenir très riche, très rapidement et sans effort, il faut surtout que vous lisiez cet article jusqu'au bout !

« Comment j’ai réussi à générer 500 euros de revenus passifs par jour grâce à l’IA », « 5 conseils de business pour se lancer avec ChatGPT ». Alors que la fameuse intelligence artificielle d’Open AI n’en finit pas de subjuguer médias et internautes, un drôle de manège s’est mis en place sur YouTube. Depuis un mois, une armée d’entrepreneurs vidéastes, surnommé les « hustle bros » en référence à la hustle culture (culture du travail acharné), bombardent leurs abonnés avec une promesse alléchante : devenir riche vite et sans effort avec les intelligences artificielles.

C’est Elon qui le dit

Les structures de ces vidéos sont plus ou moins les mêmes. Les youtubeurs sont installés à un bureau avec un micro visible, en mode « vlog » avec un tutoiement facile, et l’air inspiré. Ils présentent ensuite ChatGPT comme étant LA nouvelle opportunité qu’il va falloir saisir avant les autres. Le discours est bien souvent accompagné de relent angoissant où l’on précise que ce nouvel outil va remplacer très facilement ceux qui ne seront pas montés dans le train avec les autres. Heureusement, les hustle bros sont là pour vous aider.

S’ensuit une explication simplifiée de l’outil en lui-même et de « ses incroyables opportunités ». Beaucoup de vidéos ressemblent d’ailleurs à une sorte d’éditorial au sein duquel les youtubeurs listent les potentiels changements que vont apporter les intelligences artificielles au monde. L’exemple parfait se trouve dans la vidéo d'Alex Hormozi qui promet dans son titre de rendre ses spectateurs riches, mais passe plus de temps à paraphraser Elon Musk ou le président d’Open AI Sam Altman, plutôt que de donner de vraies idées de business.

Réinventer le blogging

Pour les idées ou les applications concrètes de business, les formats évoluent un peu, mais sont généralement décevants. Beaucoup de youtubeurs restent dans le vague et s’appuient sur des exemples déjà existants pour arriver à présenter 5 idées soi-disant originales. Dans sa vidéo : « Les 5 MEILLEURES IDÉES de business à lancer avec l’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (Open AI et Chat GPT) », Pierre-Eliott Lallemant vous conseille d'utiliser l'IA pour vendre des scripts de vente ou une campagne marketing à d’autres entreprises. On accordera une mention spéciale à l’idée presque trop originale d’utiliser GPT pour écrire des articles de blog (personne n’y avait songé) ou la création de réponses automatisées pour un service client. La plupart du temps, la stratégie magique vendue par ces influenceurs consiste à inonder d'annonces les plateformes de freelances comme Fiver et de proposer des services de copywriting qui seront ensuite exécutés par ChatGPT.

D’autres encore – comme la chaîne Oseille TV – tentent de raccrocher la locomotive ChatGPT à d’autres wagons comme celui du business sur Amazon. Dans ce cas précis, les conseils permettant de faire de la prospection, de l’analyse de marché ou des résumés de fiches marketing sont plus intéressants même si, comme pour les autres youtubeurs, la mise en œuvre de ces idées ne semble pas aussi simple qu’il n’y paraît.

La même chaîne prend moins de précautions quand elle s’attaque à Midjourney, l’IA génératrice d’images censées pouvoir rapporter jusqu’à 100 euros par jour si l’on en croit la miniature. Dans ce cas précis, le youtubeur envisage la fabrication de livres de coloriage, de designs pour t-shirt ou bien de plaques murales à mettre en vente sur différents sites marchands. Difficile de savoir si ce type de business rapporte réellement autant d’argent, mais ça n’empêche pas la vidéo de faire plus de 70 000 vues. L'audience : c'est sans doute la clé de la réussite de ces entrepreneurs ultra-motivés.

Devenir riche en promettant aux autres de devenir riches

Si les idées de business de ces influenceurs sont nébuleuses, très théoriques, voire complètement claquées, ça ne les empêche pas de générer de grosses audiences sur YouTube. En tapant les mots-clés « devenir riche grâce à ChatGPT » sur la plateforme, on tombe rapidement sur des vidéos cumulant entre 30 et 200 000 vues. La même requête sur la version américaine du site fait remonter des vidéos frôlant souvent le demi-million de vues. Cette niche des hustle bros n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai. Avant ChatGPT, c’était le business des NFT et du Web3 qui était mis en avant sur leurs miniatures. Avant encore, c’était le tour des cryptomonnaies, du dropshipping ou la création de vidéos YouTubes permettant de générer les fameux « revenus passifs » (générer de l'argent grâce à une seule vidéo).

La multiplication de ces vidéos mélangeant conseils hasardeux et contenu motivationnel répond finalement à un marché bien spécifique : celui des internautes qui veulent avoir l’impression d’apprendre quelque chose d’utile ou de monter un business par procuration. Ce type de vidéos fonctionne exactement comme celles qui sont estampillées ASMR et qui montrent des gens en train de ranger leur frigo ou de fabriquer un objet artisanal avec les mains. Elles donnent l’impression au spectateur d’avoir fait quelque chose tout en restant bien au chaud dans son lit. De leur côté, les hustles bros engrangent bien des revenus parfois grâce à leur business mais plus souvent grâce à la publicité générée par leurs vidéos, des commissions via des partenariats plus ou moins cachés ou bien des formations en « entreprenariat » qu’ils tentent de vendre aux spectateurs les plus crédules.