MrBeast engrange des millions de vues en se filmant en train de donner de grosses sommes d’argent à des gens très pauvres. Sur YouTube, la misère est devenue un business comme un autre.

« Il y a quelque chose de démoniaque [au sujet de cette vidéo] et je n’arrive pas à mettre exactement le doigt dessus ». Ce commentaire posté sur Twitter à propos de la dernière vidéo du youtubeur MrBeast résume très bien le malaise que l’on peut ressentir à son visionnage.

Intitulée « 1 000 personnes aveugles voient pour la première fois », on y découvre le youtubeur le plus regardé de la plateforme financer une intervention chirurgicale de la cataracte à un millier de gens. La vidéo est surtout composée de séquences où l’on voit les patients retirer leurs pansements des yeux et s’exclamer qu’ils voient enfin clair avec un grand sourire aux lèvres. Beaucoup se mettent à pleurer, entourés de leurs proches et quelques-uns se voient offrir des mallettes contenant 10 000 dollars en cash, un chèque pour financer ses études ou bien s'offrir une Tesla flambant neuve. Le tout a généré plus de 91 millions de visionnages. Des chiffres qui font tourner la tête même si le youtubeur déclare qu'il n'est jamais vraiment rentable dans ses projets.

Face à d’aussi bons sentiments, plusieurs internautes se sont cependant fendus d’un message de réprobation comme celui cité plus haut.

Le philanthrope de YouTube

Vu comme un philanthrope génial, MrBeast est un habitué de ce genre de vidéos. La plupart de ses productions sont des défis semblables à des jeux télévisés ou des donations avec, à la clé, de très généreuses récompenses comme des voitures, des jets privés ou de gigantesques tas de liasses de billets.

La plupart du temps, les gens qui sont sélectionnés pour participer aux vidéos de MrBeast sont des abonnés qui ont activé les notifications et laissé un commentaire sous ses vidéos. Rien que la promesse de pouvoir être choisi pour participer à ses vidéos lui permet de faire le plein d’abonnés. Mais de temps en temps, notre youtubeur choisit des gens qui sont particulièrement en difficulté. Il a notamment offert 200 000 dollars à des personnes ayant perdu leurs emplois à cause du Covid, distribué 10 000 dollars de cadeaux dans des hôpitaux pour enfants, ou bien une maison toute équipée à un SDF choisi au hasard.

C’est le même principe qui s’applique avec sa vidéo sur les gens atteints de la cataracte. Aux États-Unis, la chirurgie consistant à remplacer la cornée abîmée par une cornée artificielle (une procédure d’une dizaine de minutes) coûte entre 3000 et 7000 dollars par œil contre 800 à 1000 euros par œil en France (sans compter les remboursements de la sécurité sociale et des mutuelles). Comme le dit si bien MrBeast lui-même, il s’agit d’une opération bénigne et rapide, mais qui reste inaccessible à beaucoup de gens pauvres. Et c’est justement là qu’est le problème.

De la charité contre des vues

Plusieurs internautes ont pointé du doigt le fait que cette charité, certes généreuse, mais plutôt restrictive, devrait plutôt s’appliquer au plus grand nombre. Aux États-Unis, plus de 20, 5 millions de personnes sont touchées par cette maladie facilement soignable. Comparativement à ces 1000 personnes guéries, le geste de MrBeast est très relatif. Le système mis en place par le youtubeur est aussi au centre des critiques. S’il est devenu le vidéaste le plus populaire de la plateforme c’est surtout parce que ses vidéos sont justement basées sur du don d’argent et les émotions faciles, un genre que l’on peut qualifier de « charity porn ».

En visant des personnes dans le besoin comme les malades de la cataracte, MrBeast pense faire bouger les lignes et éveiller les consciences sur un sujet important. Mais il assure surtout la fabrication d’un contenu très attractif sans régler aucun vrai problème systémique. Pire encore, il alimente une idée très américaine selon laquelle, il vaut mieux compter sur une célébrité riche plutôt que sur un système public de sécurité sociale pour faire avancer les choses.