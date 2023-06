Au cours de la dernière décennie, plusieurs températures océaniques extrêmes ont été enregistrées. Pourquoi ces vagues de chaleur marines se produisent-elles, et quelles sont leurs implications ?

La température moyenne de l'océan a augmenté de 1,5 degré Celsius au cours du siècle dernier. Au cours des 10 dernières années, les températures moyennes annuelles de l'océan ont été plus élevées que jamais. On parle alors de vagues de chaleur marine ou de canicules océaniques. Explications.

Qu'est-ce qu'une canicule océanique ?

Les températures à la surface de l'océan varient tout au long de l'année. L'eau de surface devient plus froide en hiver et plus chaude en été avec le soleil. Ce cycle naturel profite à la vie marine, qui migre en fonction de la température de l'eau. Or, certaines conditions météorologiques peuvent augmenter considérablement la température de l'eau de surface et générer des vagues de chaleur marine. Il s'agit d'une période de températures océaniques inhabituellement élevées qui se définit par sa durée et son intensité. L'un des moyens les plus courants utilisés par les scientifiques pour mesurer la température de l'océan est la température de surface de la mer. Si la définition d'une vague de chaleur marine n'est pas stricte, une anomalie de 1 degré Celsius peut indiquer une vague de chaleur marine, et une irrégularité de 2-3 degrés Celsius est caractérisée comme une vague de chaleur marine extrême. Ces périodes chaudes peuvent se produire toute l'année.

Qu'est-ce qui cause les vagues de chaleur marines ?

Les vagues de chaleur marines sont classées en deux catégories : océanique ou atmosphérique. Dans le premier cas, elles résultent d'un dérèglement des courants océaniques aussi appelés « fleuves des mers », qui permettent de brasser les eaux de différentes températures. C'est le cas du Gulf Stream (aussi appelée tapis roulant), l’un des courants de surface les plus puissants de la planète, qui transporte les eaux chaudes depuis les Caraïbes vers l’Europe et les eaux froides du Canada et de l’Europe en direction des pays plus chauds.

Second facteur entrant en jeu : l'atmosphère. Les vents forts permettent à la chaleur de s'échapper de l'océan, tout comme le vent soufflant sur la peau évacue la chaleur du corps. L'inverse est également vrai : des vents faibles piègent la chaleur à la surface de l'océan. Cela a été le cas lors du phénomène baptisé par les scientifiques « The Blob » (2014 -2016) et « Blob 2.0 » (2019) : une masse d’eau chaude de 2 000 kilomètres de long sur 1 600 kilomètres de large a entraîné les plus fortes vagues de chaleur marine jamais enregistrée dans le nord-ouest du Pacifique.

Conséquences sur la faune et la flore

L'impact le plus direct et le plus dramatique est la mortalité massive affectant espèces et habitats. Les organismes non mobiles, comme les coraux, les algues et les éponges (qui ne peuvent pas échapper aux conditions environnementales extrêmes) sont particulièrement vulnérables. En outre, de nombreuses espèces de poissons, de mammifères marins et d'oiseaux de mer ne survivent pas aux grandes vagues de chaleur marines. Avec le blob, la température de l'eau a augmenté à certains endroits de 6°C. Un stress thermique qui a forcé des communautés de poissons entières (le saumon quinnat, la morue et le saumon rouge) à rejoindre des températures de l'eau plus supportable. De nombreux lions de mer, baleines et oiseaux marins ont également été retrouvés échoués à cause du manque de nourriture causé par la migration des poissons. L'évolution des conditions peut également favoriser la propagation d'espèces exotiques envahissantes, ou encore d'algues toxiques aux effets dévastateurs. La mort des espèces marines impact aussi les humains. En effet, de nombreuses personnes vivant le long de la côte dépendent des poissons et d'autres organismes océaniques pour vivre et se nourrir.

Les canicules marines sont-elles la preuve du changement climatique ?

Les vagues de chaleur marines font partie de la variabilité naturelle du système climatique de la Terre, ce qui rend difficile de démêler l'influence du changement climatique sur ces événements. Cependant, des enregistrements à long terme de la température de surface de la mer ont permis aux chercheurs de confirmer que le réchauffement anthropique (causé par l'homme) déclenche des vagues de chaleur marines plus fréquentes et plus extrêmes. Selon une étude publiée en 2018 dans la revue Nature, le nombre de canicules marines aurait doublé en 35 ans.

Outre ces vagues de chaleurs extrêmes, les scientifiques constatent également un réchauffement global des eaux à travers le globe. Dans son dernier rapport, l'Organisation météorologique mondiale alertait : « La majeure partie de l'énergie excédentaire qui s'accumule dans le système terrestre en raison de l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre est absorbée par l'océan. Cette énergie supplémentaire réchauffe l'océan, et l'expansion thermique de l'eau qui en résulte entraîne une élévation du niveau de la mer, à laquelle s'ajoute la fonte de la glace terrestre. »