Face aux enjeux environnementaux, les entreprises misent sur des « talents verts ».

L'économie se verdit, les boulots aussi. Un rapport LinkedIn indique que le développement de compétences vertes connaît une véritable accélération depuis 2018 (+ 38 % de la part des talents verts). Si la part en France des talents verts continue de croître, elle ne représente qu’une fraction de la population. En effet, seuls 14 % des membres de LinkedIn sont aujourd'hui concernés.

L'eldorado vert

Les compétences en transition écologique s'imposent comme un nouveau facteur de différenciation pour les candidats : les talents verts connaissent des taux de recrutement plus importants que le reste de la population. Preuve qu’il existe une forte demande au niveau des entreprises, les offres d’emploi mentionnant des « compétences vertes » représentent 20 % des offres sponsorisées sur LinkedIn. Selon la plateforme, certaines industries affichent une exploitation des compétences vertes supérieure à la moyenne globale. C'est le cas de l’agriculture, qui connaît la plus forte concentration des talents verts en France (58 %), suivie par le secteur de la construction (22 %) et services aux consommateurs (21,3%). L’industrie du pétrole, gaz et mines concentre 21,9 % des talents verts à travers l’Hexagone. Le rapport indique que depuis l’année dernière, la concentration de talents verts a le plus rapidement progressé dans l’éducation et la formation (+ 21,4 %), les sociétés holding (+ 21,4 %) et les services financiers (17,7 %), témoignant de l’engouement pour les questions liées au verdissement de l’économie.

Les compétences vertes en croissance

La France a récemment émis des objectifs clairs quant à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans sa politique énergétique. Une orientation qui nécessite de nouvelles qualifications professionnelles qui se traduit par une hausse des recrutements. Ainsi, les compétences liées à l’énergie éolienne (+ 300 %) et la permaculture (+ 158 %) ont connu une croissance exponentielle. Parmi les compétences ayant enregistré des taux de croissance exceptionnels : l’analyse du cycle de vie (+ 52,4 %) et l'économie circulaire (+ 37,8 %), l’informatique verte (+ 121,2 %) et PVSyst, logiciel de systèmes photovoltaïques, (+ 82,7 %).

Un déséquilibre femmes-hommes

Ombre au tableau : une plus faible représentation des femmes dans ces métiers. En effet, la part des talents verts masculins représente aujourd’hui 16,3 % contre 11,4 % pour les talents verts féminins. Un écart qui ne cesse de se creuser puisqu’en 2015, il n’était que de 2,8 % : 9,9 % pour la part des talents verts masculins, contre 7,1 % pour la part des talents verts féminins.