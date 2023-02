Capable d'alterner entre l'état solide et liquide, un robot s'échappe de sa cellule

Des scientifiques ont créé un robot capable de traverser les barreaux de sa cellule. Comment ? En changeant de forme.

Dans Le Jugement dernier, numéro deux de la saga Terminator, le héros tente de protéger Sarah et John Connor du T-1000, un nouveau modèle de robot tueur venu futur. Sa particularité ? Le prototype est constitué d'un alliage dont les propriétés physiques lui permettent aussi bien de se liquéfier (métal-liquide) que de se régénérer instantanément. Désormais, ce robot existe.

Un robot qui fonctionne grâce à un champ magnétique

Née de la collaboration d'universités chinoises et américaines, l'invention est inspirée du concombre de mer, qui peut modifier de manière réversible la rigidité de ses tissus. Constitué d'un métal qui fond à température ambiante, le robot MPTM est ainsi capable de changer de forme à la demande. Lors d'une série de tests, le robot a pu s'échapper d'une cage en fondant pour traverser les barreaux.

Présenté dans la revue scientifique Matter, le robot est constitué d'un matériau connu sous le nom de « matière de transition de phase magnétoactive » (MPTM) lui permettant de passer de la forme liquide à la forme solide par exposition à des champs magnétiques. Comment ? Grâce au gallium, un métal dont le point de fusion est très bas (un peu moins de 30 °C), et dans lequel sont intégrées des particules magnétiques. En plus du gallium, le robot contient un alliage de trois autres éléments (néodyme, fer et bore) pour amplifier sa réponse aux champs magnétiques. Ainsi, à une certaine température, le champ magnétique induit un courant électrique à l'intérieur du gallium, générant de la chaleur et transformant le solide en liquide. Lorsque ce champ magnétique n’est plus appliqué, le robot retourne à température ambiante et retrouve sa forme solide. Ces champs magnétiques peuvent également faire sauter le robot de 20 fois sa hauteur, tourner à 1 500 tours par minute et se déplacer à une vitesse d'un mètre par seconde.

Mais s'il fond à température ambiante, que se passera-t-il lorsque le circuit chauffera pendant qu'il fonctionne ? Carmel Majidi, directeur du Soft Machines Lab de Carnegie Mellon, observe : « En raison de son point de fusion bas, il est possible que le gallium se ramollisse et fonde lorsque le circuit devient chaud. Il sera toujours conducteur à l'état liquide, donc cela n'affectera pas ses performances. Cependant, pour l'empêcher de fuir ou de se renverser, il faudrait le sceller avec du caoutchouc ou un autre matériau isolant souple. »

Ingénierie ou médical, de multiples applications possibles

Pour tester leur création, les scientifiques ont imaginé plusieurs expériences. Dans l'une, le robot MPTM se transforme en une vis, pénètre dans un trou sous sa forme liquide puis reprend une forme solide de façon à le boucher. Dans un autre, grâce au gallium qui le compose et à ses propriétés de conductivité électrique élevée, il agit comme soudeur pour connecter un circuit LED.

© Wang et al.

Selon l'équipe de chercheurs, le MPTM pourrait également avoir d’importantes applications médicales. Le robot pourrait par exemple s’introduire dans le corps humain pour y délivrer un médicament de façon ciblée. Autre possibilité : extraire un corps étranger. À l’aide d'un modèle d'estomac humain rempli d'eau, les scientifiques ont conduit le robot vers l'élément à retirer, puis une fois à côté, l'ont fait fondre de façon à envelopper l'objet. Une fois refroidi, ils l'ont extrait avec des aimants.