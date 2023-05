Après Shein sur le marché de la mode, les Chinois sont-ils en passe de chambouler le marché de l’automobile ? Avec une citadine électrique très bon marché inspirée par la pop culture, l'hypothèse n'est pas à exclure.

Au dernier Salon de l'auto de Shanghai, on ne voyait qu’elle. La Geely Panda Mini Little Yellow Duck, toute petite citadine électrique jaune canari, a créé la surprise. Inspirée du dessin animé What The Duck, elle en reprend les codes graphiques.

WTF duck : une voiture aux couleurs d’un dessin animé ?

What the Duck (à traduire par : qu'est-ce que le canard) est une bande dessinée humoristique dont l’histoire elle-même s’avère assez rigolote. Elle a été lancée en 2006 et devait servir de faire-valoir à un site commercial. Mais la BD a reçu un tel écho qu'Aaron Johnson, son créateur, en a fait un projet à part entière, avec déjà la production de produits dérivés. Le personnage principal, un canard, forcément, est photographe de profession. Au fil du temps, WTD est devenu une pépite particulièrement prisée par la communauté des photographes en particulier, et des créatifs en général.

Pourquoi transformer What the Duck en voiture ? L’histoire ne nous dit pas d’où vient cette idée baroque. Mais au Salon de l'auto de Shanghai, on pouvait apprécier le résultat. Une auto qui affiche la tête du canard vedette sur la porte conducteur, ses yeux et son bec de l'autre côté, des roues à trois rayons ressemblant à des pattes palmées et un intérieur qui file sur le même thème – une combinaison de similicuir jaune et noir. Un look pop et mignon censé pousser les jeunes urbains à repasser à la caisse. Mais le prix seul pourrait les en convaincre. Car il est imbattable : 5 247,66 euros, à peine le prix d’un vélo de bobo. Et comme il s’agit d’une série courte, les amoureux du canard devront se décider vite s'ils veulent pouvoir se l'offrir en ligne : clairement, les premiers seront les derniers.

Le marché de l’auto va-t-il se faire Sheiniser ?

La Geely Panda Mini Little Yellow Duck est le haut de gamme d’une série de citadines électriques ultra bon marché. Elle a été créée par un nouvel acteur, Geely Auto, toute jeune marque née en 2019 détenue par un mastodonte du secteur : le chinois Geometry. Actuellement septième constructeur automobile en Chine, le groupe du milliardaire Li Shufu a des velléités d’expansion internationale depuis son rachat de Volvo Cars en 2010. Alors, la voiture What the Duck est-elle un drop comme les autres ou annonce-t-elle un bouleversement de l’équilibre mondial du marché de l’auto ?

Ce qui est certain, c’est qu’elle colle à l’air du temps. Elle est plus pop qu’une vidéo TikTok, presque aussi tech qu’une Tesla avec son écran tactile qui prend en charge le Bluetooth, et affiche un prix attractif comme une promo Aldi. En plus, elle est compacte et électrique, ce qui ne manquera pas de caresser ses acquéreurs dans le sens du green. Bref. La Geely Panda Mini Little Yellow Duck tente d'être aussi irrésistible qu'une veste paillette de chez Shein. Et c’est ce que le Landerneau des constructeurs de voitures pourrait craindre. Depuis que TikTok a devancé YouTube en termes de temps passé et que Shein a transformé les géants de la fast fashion en ringards un peu lents, on sait que lorsque la Chine se lance à l’international, elle déroule des stratégies qui font flancher jusqu'aux leaders les plus innovants.