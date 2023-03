On vous recommande trois livres : l’un analyse en profondeur YouTube, le deuxième décortique le mythe des entrepreneurs de la tech et le dernier explique comment le numérique nous fait passer dans l’ère de la prédiction.

La machine YouTube, pour sortir des analyses basiques sur les youtubeurs

L’ancienneté de YouTube, créée en 2005, et sa puissance en font un excellent objet d'étude pour comprendre les dynamiques du Web. Dans cet ouvrage, YouTube est analysée sous toutes les coutures. Rassemblant différents travaux de recherches et 16 auteurs et autrices, le livre s'intéresse à l’esthétique mise en avant par la plateforme, sa professionnalisation, le profil des vidéastes, sa polarisation politique... Les angles choisis sont originaux. On trouve notamment une comparaison savoureuse de la trajectoire du vidéaste français Usul à celle de la chanteuse Ariana Grande, très active sur YouTube. Ou encore une analyse des commentaires de la chaîne de Dieudonné.

À lire : La Machine YouTube, contradictions d’une plateforme d’expression, Yvette Assilaméhou-Kunz et Franck Rebillard (C&F Éditions, 2023)

Le Mythe de l’entrepreneur, pour descendre Steve Jobs et Elon Musk de leur piédestal

« C'est l'histoire d'un jeune outsider qui a réussi à créer un truc révolutionnaire tout seul depuis son garage. » On a l'impression que toutes les grandes histoires du numérique commencent comme cela... Et pourtant, ce récit est au mieux incomplet, au pire totalement faux. Dans son dernier ouvrage, le chercheur Anthony Galluzzo, maître de conférences à l'université de Saint-Étienne, s’applique à déconstruire le mythe de l’entrepreneur. Pour cela, il décortique l’histoire d’Apple et la manière dont celle-ci a été racontée, pour comprendre les caractéristiques de glorification de l'entrepreneur génie à tout faire et ses effets sur notre représentation du monde du travail. En célébrant à outrance un seul homme, ce mythe finit par annihiler la production collective des salariés, nous explique l’auteur.

À lire : Le mythe de l'entrepreneur, Défaire l'imaginaire de la Silicon Valley (Zones, 2023)

Les sociétés du profilage, pour se poser des questions métaphysiques sur le numérique

On a déjà beaucoup écrit sur la collecte systématique des données en ligne : leur économie, leurs dérives, leur nécessaire régulation. Mais le regard que le philosophe Philippe Huneman porte sur ce sujet est différent, et percutant. Selon lui, la collecte massive de données ne dessine pas vraiment la société de cette « surveillance », mais plutôt une société du profilage. Avec elle, la prédiction est devenue la norme et dans tous les domaines : de l’écologie pour prédire l'évolution du climat, à la surveillance policière, en passant par la génétique. Cette nouvelle société change aussi nos rapports sociaux et encore plus au-delà, toute notre compréhension du monde. La recherche du vrai passe un peu aux oubliettes au profit de la recherche de l'efficacité et de l’optimisation.

À lire : Les sociétés du profilage, évaluer, optimiser, prédire (Payot, 2023)