Sur Bumble for Friends, Reddit ou encore Discord… Se faire des amis en ligne est devenu plus accepté socialement qu’auparavant. Si la tendance se généralise, quels seront ses effets sur nos amitiés ?

« On s’est rencontré sur… (compléter par l’appli de votre choix : Tinder, Happn, OKCupid, Grindr…). » La phrase est devenue on ne peut plus banale en 2023. Dire que votre groupe d’amis s’est formé sur Reddit, Bumble ou Discord l’est moins. Mais c’est en passe de changer, si l’on en croit l’analyse du Washington Post.

Le média raconte comment la solitude post-pandémie, particulièrement virulente chez les 18-24 ans, tend à rendre la pratique plus acceptable socialement. Les jeunes adultes « cherchent des amis de manière plus intentionnelle, et cela signifie aller en ligne », explique le quotidien. Le constat est le même partout, y compris en France. 1 Français sur 5 reste confronté à une solitude chronique selon un sondage de l’IFOP en 2022. 9,5 millions de Français y font face, contre 6,5 millions avant la crise sanitaire. 28 % des personnes âgées de moins de 25 ans sont concernées, rappelle 20 minutes.

Diverses plateformes répondent à ce besoin. Reddit et Discord sont régulièrement utilisés pour trouver des groupes avec un centre d’intérêt commun. Dans ce cas, la rencontre « IRL » (in real life) a généralement lieu lors d’activités organisées par certains membres. Sur Reddit par exemple, vous trouverez certainement le subreddit (groupe) au nom de votre ville. Et sur celui-ci, certaines conversations sont dédiées aux rencontres entre redditers de la même ville.

Un pote contre 40 euros par mois

Il existe aussi des applications clairement dédiées à cette activité comme Bumble For Friends, la version amicale de l’appli de rencontre Bumble. L’appli a d’ailleurs annoncé le mois dernier qu’elle lançait une version entièrement dédiée à la recherche d’amis (aujourd’hui il s’agit d’un « mode » que l’on peut activer lors de l’inscription sur l’appli, comme le mode « dating » ou le mode « biz » pour des rencontres pros). Comme sur Tinder, on peut swiper les profils à droite s’ils nous plaisent bien, à gauche s’ils ne nous tentent pas.

L’appli est gratuite à télécharger, mais il faut payer 40 euros par mois (d’autres formules à la semaine ou au trimestre sont possibles) pour obtenir des fonctionnalités intéressantes : voir les personnes qui ont aimé votre profil, par exemple. Bumble n’est pas la seule sur ce créneau. L’appli française Yubo, qui s’adresse aux plus jeunes, a pour vocation première de créer de nouvelles amitiés. Même si le réseau sert surtout à flirter, à s’échanger des nudes, et dans le pire des cas à les extorquer… Ou encore la plateforme américaine plus confidentielle No more Lonely Friends, lancée par Marissa Metz. La jeune femme a fait l'objet d'une vidéo virale sur TikTok en 2021. Un inconnu y expliquait avoir entendu la conversation des amis de Marissa qui s'organisaient pour éviter qu'elle ne soit présente à une fête. Le but était de faire remonter l'info à Marissa, qui a fini par l'avoir. Elle a reçu des milliers de messages d'anonymes souhaitant devenir son ami en réconfort et a donc commencé à les rencontrer en vrai, et à convier toute autre personne souhaitant rencontrer de nouvelles personnes.

Se faire un ami sur Internet : ce n’est pas nouveau, mais moins bizarre qu’avant

Évidemment se faire un ami virtuel n’a rien de nouveau. Les forums des années 2000 pouvaient déjà servir à cela. Et puis plus tard, MySpace, Facebook et tout autre réseau social. L’une des premières applications entièrement dédiées à se faire des amis, Meetup, existait déjà en 2002 ! Mais arrivé à l’âge adulte, l'objectif « je cherche un ami » a toujours été considéré comme un peu étrange. Alors que chercher l’amour semble une cause bien plus louable. Et c’est précisément ce sentiment, qui serait en train d’évoluer. Selon un sondage de Bumble, 66 % des internautes de la Génération Z se sont déjà fait des amis en ligne. La version “for friends” de l’application représenterait tout de même 15 % de ses utilisateurs actifs mensuels.

Mais l'amitié entre adultes reste une question délicate, explique au Washington Post Michael Cotz, un utilisateur de Discord participant régulièrement à des rencontres entre membres de son serveur. Tout le monde souhaite être entouré sans effort par des êtres chers, si bien qu'il peut être embarrassant de fournir des efforts pour se faire des amis.

Ce côté gênant n’a pas complètement disparu. « C’est bizarre d’utiliser Bumble for friends ? Lol », se demandait une twitta, pas plus tard qu’il y a deux mois.

À terme, il est possible que cette tendance nous habitue peu à peu à adopter des stratégies algorithmiques gagnantes (pardon pour ce terme assez affreux) pour rencontrer des amis via une app. Nous l’avons déjà fait pour les rencontres amoureuses. Dans le Washington Post toujours, Jess Colopy, une jeune femme de 25 ans, raconte que lors de ses premières visites sur Bumble for Friends, elle choisissait des personnes lui ressemblant (plutôt introverties donc). Mais après une rencontre particulièrement gênante où aucune des deux potentielles amies n’osait choisir le restaurant dans lequel dîner, elle a opté pour une tout autre stratégie. Dire « oui » à tout utilisateur semblant être le genre de personne à venir vous parler dans un bar pour discuter de tout et de rien. Et cela a fonctionné. Est-ce que ces applis et autres réseaux vont nous habituer à faire une présélection de nos potentiels amis, comme nous le faisons maintenant pour nos relations amoureuses ?

Être flexible et spécifique : les nouvelles règles de l’amitié…

Un ensemble de conseils est déjà disponible. Dans un autre article, le journal américain dresse justement une liste d’astuces. Le fait d’être très spécifique dans sa recherche en fait partie. C’est-à-dire afficher sur son profil : « je veux un ami pour faire du sport » ou « pour aller à des concerts » … Autre conseil : ne pas hésiter à « être flexible ». Autrement dit : pas de panique si vous ne trouvez pas votre bestie du premier coup, cette personne peut quand même avoir d’autres points communs intéressants avec vous. Au bout de quelques minutes sur Bumble for Friends, on se retrouve face à une collection de profils et cette étrange question dans notre tête : est-ce que je peux devenir ami avec cette personne ?

Reste à mieux connaître le fonctionnement des algorithmes de ces applications. Celui de Tinder ne nous a pas vraiment aidés à avoir une vie amoureuse plus épanouie. Les applis de dating forment des couples heureux mais ont apporté de nouveaux maux : comme le ghosting (le fait de laisser une personne en plan après avoir échangé quelques fois), la dating fatigue, cet épuisement face à l’enchaînement de rendez-vous ne menant à rien. Comme l’explique au micro de France Culture la journaliste Judith Duportail, qui a longuement enquêté sur Tinder : « Il existe une statistique noire que les applications de dating n'ont pas du tout envie de sortir, c'est que plus vous restez sur ces applis, moins vous avez de chances d'en sortir un jour ». On a donc hâte de voir les conséquences de l’amitié sous algorithme.