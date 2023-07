Depuis quelques mois, la plateforme de streaming accueille des chaînes entièrement générées par intelligence artificielle qui mettent en scène des personnages de fiction ou personnalités version IA.

« Jésus, écris un poème à propos de mon chien Souq Madiq, et n’oublie pas de le nommer à chaque fin de phrase. » « Jésus pourquoi es-tu blanc, tu viens du Moyen-Orient, non ? », « Jésus peux-tu faire un rap sur ton père ? », « Jésus, comment demander à mon ami d’arrêter de me toucher ? » 24h/24 7 jours sur 7, AI Jésus répond aux questions des internautes en direct sur Twitch. Opinions sur un jeu vidéo, conseils de vie pratique, sujets politiques… Tout y passe. Cet avatar barbu répond toujours avec grand calme et bienveillance, agrémentant ses réponses d’une gestuelle quelque peu répétitive et d’un regard vitreux. Pas de dérapage à ce jour, et c’est à saluer pour une intelligence artificielle. Le texte qu’il déblatère est produit par ChatGPT, capable de créer un assemblage de mots cohérents en réponse à tout type de demande. Ici, le programme a visiblement été nourri de textes bibliques et de phrases toutes faites comme « continuons de répandre l’amour à travers nos actions et nos mots ».

Joe Biden et Donald Trump parlent Pokémon

Jésus n’est pas le seul être artificiel à officier sur Twitch. On trouve également Bob l’éponge, coincé dans une suite sans fin d’épisodes abscons de la série éponyme aux côtés de son ami Patrick, l’étoile de mer. Ou encore Donald Trump et Joe Biden, qui débattent depuis maintenant plusieurs semaines sans interruption. Petite particularité : ils ont le droit aux blagues dites NSFW (not safe for work) – comprendre en dessous de la ceinture. Dans les deux cas, les utilisateurs peuvent suggérer des sujets de discussion.

Comme celles de Donald et Joe, les voix de Bob et Patrick ont été produites via le logiciel PlayHT, précisent les descriptions des chaînes. Cette appli permet de créer un clone vocal (à partir d’au minimum une heure de fichier audio), puis de générer ensuite un audio à partir d’un simple texte.

L’humour gênant des IA

La première apparition de ce genre de contenus date de 2022, pointe le média Kotaku. Notamment avec la V-tubeuse (une streameuse virtuelle) au style manga, Neuro-Sama. Mais ce n’est que depuis quelques mois que le genre a trouvé un public plus étoffé, avec le lancement de la chaîne Nothing Forever début 2023. Celle-ci propose un épisode infini et pixélisé de la sitcom Seinfeld. Quelques jours après son arrivée sur Twitch, la sitcom doit s’interrompre. Et pour cause : l’un des personnages tient des propos transphobes. Cet incident la médiatise davantage. Et deux semaines plus tard, la chaîne diffuse de nouveau. Elle rassemble aujourd’hui 180 000 abonnés. Une autre chaîne diffusant aussi une version IA de Bob l'éponge en illimitée a été interrompue après de trop nombreux dérapages. Notamment un usage de kétamine pour Monsieur Krabs et des dialogues très érotiques entre Bob et ses amis.

Les absurdités produites par ces différentes chaînes trouvent déjà un petit public d’initiés. Un groupe Reddit r/aistreamfail de 1500 membres​​ s’amuse à partager des moments insolites, drôles ou gênants fabriqués par ces IA en mode automatique. Trump en train de chantonner ou de révéler le Pokémon préféré de Joe Biden (Ramoloss, parce qu’il est tout mou…) ; Jésus affirmant que oui, les oiseaux sont bien réels (une interrogation qu’une sphère complotiste d’Internet se pose régulièrement).

Derrière Jésus et Bob : une étrange organisation

Le plus étrange dans cette affaire c’est qu’une bonne partie de ces streams (5 chaînes précisément dont Bob l’éponge et Jésus) est produite par une seule et même organisation : The Singularity Group. Cet organisme se définit comme un « groupe d’activistes œuvrant pour avoir un impact positif sur le monde ». Parmi ses philanthropes autoproclamés, on trouve Bachir Boumaaza, un ancien gameur professionnel devenu streamer plus connu sous le nom d’Athene.

L’une des chaînes IA générées par The Singularity Group porte son nom : AtheneLive. Son format est assez différent des autres. Ici ce n’est pas un ou deux avatars qui répondent aux demandes des utilisateurs, mais une quinzaine de clones synthétiques de personnalités. Il est ainsi possible de questionner les versions IA d’Elon Musk, Barack Obama, la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Arnold Schwarzenegger, le cuisinier Gordon Ramsay mais aussi un certain nombre de streamers et youtubeurs populaires comme Amouranth (connue pour avoir vendu l’eau de son bain), Pew Die Pie et Logan Paul. Tout ce petit monde intervient à la demande. Parfois, c’était Athene qui joue l’intermédiaire entre les internautes et les « invités ». Souvent, ils sont en autonomie. Pour poser une question, il suffit d’inscrire votre requête dans le chat, par exemple : « Demande à Gordon Ramsay ce qu’il pense de la glace menthe-chocolat » (en anglais). Et Gordon Ramsay s’exécute – sauf si les modérateurs jugent que votre question n’est pas assez drôle ou qu’elle enfreint certaines règles.

Des personnages peaufinés par la communauté

Autre aspect intéressant : les personnages sont enrichis de manière communautaire. Un forum Discord est dédié à l’émission AtheneLive. Et sur celui-ci, les internautes peuvent renseigner des phrases typiques prononcées par Elon Musk, Gordon Ramsay et les autres. Ces textes serviront à améliorer leurs réponses pour les rendre plus crédibles.

Pour The Singularity Group, ces shows sont des formes de vitrines. Car sur son site l’organisation vend ses services à des marques, en leur proposant de créer des « clips viraux » customisés. À la façon de la vidéo « Balenciaga Harry Potter », dans laquelle les personnages de la saga apparaissent relookés par l’enseigne de luxe grâce à la magie de l’intelligence artificielle générative. Ce service fait partie des nombreux autres que propose cette organisation touffue, qui par ailleurs explique reloger des réfugiés, et lever des fonds pour l'association « Save The Children ». Si vous ne voyez pas tellement le lien entre ces activités, n’hésitez pas à demander à Jésus.