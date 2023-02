Cette parodie de Seinfeld générée avec l’aide de ChatGPT démontre une chose : les IA peuvent créer du contenu à l’infini. Reste à voir si vous avez envie de le regarder.

« Penses-tu que c’est une bonne idée de commencer un business de lacets faits avec des spaghettis ? »

« Oui, mais il faudrait trouver un nom accrocheur. Que penses-tu de Spongy Spaghetti ? Ça marquerait les esprits. »

« Hé, as-tu entendu parler de ce nouveau restaurent à deux rues d’ici ? Ça à l’air d’être mon style de nourriture.

« Oui, j’ai entendu dire que ça s’appelait "La Grande Salade". »

« C’est trop bizarre, comment ils inventent ces noms ? »

[Rires enregistrés]

« Tu sais ce qui serait drôle ? S’ils servaient vraiment de grosses salades. »

[Rires enregistrés]

C'est quoi Nothing Forever ?

Ce que vous venez de lire est un court extrait de Nothing Forever, une nouvelle expérimentation imaginée par le mystérieux Mismatch Média, un laboratoire média dont on ne connaît pas grand-chose en dehors du fait qu’il serait géré par des scientifiques, des entrepreneurs, des ingénieurs et des professionnels de la technologie. Il s’agit d’un pastiche de la célèbre sitcom américaine Seinfeld dont les dialogues et les images sont générés avec GPT3 et streamés en direct sur Twitch

Concrètement, cela ressemble à une sorte de dessin animé réalisé avec un vieux moteur de jeu vidéo (les connaisseurs diront qu’il s’agit du style « low poly » ), et qui enchaîne deux types de scènes. La première reproduit les dialogues que Jerry Seinfeld, Cosmo Kramer, George Costanza et Elaine Benes pouvaient échanger dans l’appartement de Jerry, comédien new-yorkais ; la deuxième montre « Larry » (le faux Jerry) seul sur scène en train d’enchaîner les blagues.

L'art du vide codifié

Regarder Nothing Forever est une expérience plutôt étrange. L’aspect visuel de la chose instaure immédiatement une ambiance de malaise tandis que les dialogues sans queue ni tête s’enchaînent à un rythme effréné. Ceux qui ont déjà regardé quelques épisodes de Seinfeld éprouveront sans doute un certain sentiment de familiarité. Entendons-nous là : les blagues ne sont pas drôles, et nous avons la plupart du temps l’impression d’écouter une personne délirante. Toutefois, la manière dont les personnages échangent et la structure des dialogues évoquent clairement la fameuse sitcom des années 90, comme si l’IA était capable de reproduire le canevas et les codes d’une série télé, sans pour autant y injecter du sens.

Le contenu ayant lui-même assez peu d’intérêt, toute la saveur de l’expérience provient du chat qui défile très rapidement à côté de la vidéo. Au moment où ces lignes sont écrites, plus de 8300 personnes regardent et commentent Nothing Forever de manière hystérique. Les viewers font semblant de rire, reprennent les blagues, ou bien surnomment la salle de spectacle du faux Jerry, la « blood room » (salle du sang) en raison de ses rideaux rouges. Pour le moment, l’excitation de la découverte et le fait de faire semblant de s’amuser permettent de maintenir une forme d’émulation surréaliste.

L'éternité c'est long

Cette volonté de créer du vide codifié fait sans doute partie de l’expérience et permet de toucher du doigt ce qu’est véritablement une IA comme ChatGPT. Cette dernière sait très bien imiter un style ou un format, elle sait rédiger des CV, des PowerPoints ou des rédactions, mais les informations qu’elle donne ne sont que des probabilités statistiques. Il s’agit en quelque sorte d’un charabia bien organisé. Par-dessus cette logique vient s’ajouter une autre couche : celle de la diffusion en streaming 24h sur 24h, 365 jours sur 365. Cet élément temporel ininterrompu, tout comme le titre du stream lui-même, montre que cette technologie va sans doute, à l’avenir, remplir continuellement notre existence de non-sens.