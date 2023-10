PODCAST : « L'enjeu éthique, ce sont les conditions de conception et d’exploitation des machines »

Dans L'Éthique sans filtre, on explore les conséquences du déploiement de l’intelligence artificielle et de l’usage de la data dans les entreprises. Ciblage publicitaire, expérience client ou autre marketing numérique : comment mettre de l’éthique dans nos pratiques ?

Après un premier épisode consacré à la question de savoir si l’intelligence artificielle peut suivre des règles éthiques, on est entré dans le concret avec une discussion autour des métiers du marketing numérique avant de prendre un chemin de traverse et de s’intéresser aux enjeux de communication. Nous nous sommes enfin posés la question de savoir si un numérique responsable était possible. Pour cet épisode final, on prend encore un peu de hauteur en se demandant si on a encore besoin d’innovation.

Après avoir tenté de définir en quoi les intelligences artificielles peuvent ou non être éthiques sous différents angles, il nous a paru intéressant de nous poser des questions autour des notions de progrès, d’innovation, et de la nécessaire adaptation de nos systèmes, notamment économiques, aux limites planétaires. Et le philosophe Vincent Bontems, auteur de Au nom de l'innovation, Finalités et modalités de la recherche au XXIe siècle, nous a semblé être bien placé pour en parler. Bonne écoute, et à bientôt pour une nouvelle saison de L'Éthique sans filtre !

Les phrases que vous pourrez entendre en écoutant ce podcast :

« La principale cause d'aliénation dans notre civilisation, ce n'est pas l'existence des machines, mais notre ignorance de leur fonctionnement »

« Le problème, c’est qu’on utilise les machines sans les comprendre »

« ChatGPT, par ses capacités d'exploration et de combinatoires, s'il n'est pas trop filtré, va permettre d'avoir justement des explorations de choses qui ne me seraient pas venu à l'esprit »