PODCAST : « Pour éviter le washing, il faut fonder son discours sur des faits réels »

Dans L'Éthique sans filtre, on explore les conséquences du déploiement de l’intelligence artificielle et de l’usage de la data dans les entreprises. Ciblage publicitaire, expérience client ou autre marketing numérique : comment mettre de l’éthique dans nos pratiques ?

Après un premier épisode consacré à la question de savoir si l’intelligence artificielle peut suivre des règles éthiques, on est entré dans le concret avec une discussion autour des métiers du marketing numérique. Pour ce troisième épisode, on va se pencher sur le monde merveilleux de la communication. Puisque quand les entreprises s’emparent de quelque chose, elles ont tendance à communiquer dessus. Et c’est évidemment le cas pour l’intelligence artificielle.

Comment articuler l’histoire que l’on raconte avec la collecte de données personnelles ? Un label suffit-il ? Et ça veut dire quoi, concrètement d’être honnête et transparent ? On en parle avec Fanny Auger, entrepreneure et pécialiste du storytelling et Adrien Rivierre, expert de la mise en récit et fondateur de Narratopias.

Les phrases que vous pourrez entendre en écoutant ce podcast :

« Le storytelling, c’est le fait de raconter une histoire au lieu d’accumuler des éléments produits qui ne font pas vraiment rêver »

« Un bon communicant s’adresse aux deux parties de notre cerveau : le rationnel et le créatif »

« Dans la communication, on a le logos, le pathos et l’ethos »

« C’est important d’être vraiment transparent »

« Les histoires que l’on préfèrent sont pleines d’obstacles et de péripéties : il faudrait que les marques s’en inspirent »

« Les consommateurs nous demandent des comptes. Et les points de conversation sont de plus en nombreuses »

« Une histoire congruente, c’est ce pour laquelle le fond et la forme sont alignés »

