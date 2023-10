PODCAST : « Les coûts écologiques sont un impensé du secteur numérique »

Dans L'Éthique sans filtre, on explore les conséquences du déploiement de l’intelligence artificielle et de l’usage de la data dans les entreprises. Ciblage publicitaire, expérience client ou autre marketing numérique : comment mettre de l’éthique dans nos pratiques ? Un numérique responsable est-il possible ?

Après un premier épisode consacré à la question de savoir si l’intelligence artificielle peut suivre des règles éthiques, on est entré dans le concret avec une discussion autour des métiers du marketing numérique avant de prendre un chemin de traverse et de s’intéresser aux enjeux de communication. Pour répondre aux défis auxquels le secteur de l’économie numérique fait face, un terme s’est imposé, celui du numérique responsable. Mais de quoi s’agit-il vraiment ?

Si l’éthique c’est, comme on l’a vu, agir de façon morale, comment faire pour que les acteurs du numérique prennent conscience de cette nécessité dans la façon de conduire leurs projets ? Comment mesurer l’impact de son activité sur la planète, et le réduire ? Vaste question, à laquelle nos experts tentent d’apporter des éléments de réponse. Et pour cet épisode, il s’agit de Romane Clément, co-fondatrice de l'agence Ctrl-S et de Romain Roy, qui a fondé et dirige Greenweez, première plateforme de e-commerce bio et éco responsable.

Les phrases que vous pourrez entendre en écoutant ce podcast :

« J’ai eu envie de concilier le numérique, l'entrepreneuriat et les valeurs »

« Le numérique, c'est l'un des derniers secteurs où on pensait qu'on pouvait vivre une démesure décomplexée »

« Aujourd’hui, rien n’est fait pour comprendre l'impact environnemental du numérique. C'est immatériel, c'est intangible. »

« Greenweez est une entreprise avec des salariés qui nous poussent tous les jours dans nos retranchements et qui sont toujours plus exigeants avec ce qu'on fait »