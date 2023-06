PODCAST : « Il est urgent d’apporter des garanties sur l’usage de l’IA dans le marketing »

Dans L'Éthique sans filtre, on explore les conséquences du déploiement de l’intelligence artificielle et de l’usage de la data dans les entreprises. Ciblage publicitaire, expérience client ou autre marketing numérique : comment mettre de l’éthique dans nos pratiques ?

Le champ de recherche qu’est l’intelligence artificielle impacte aujourd’hui tous les secteurs de l’économie. L'Éthique sans filtre a pour mission de démystifier ces technologies. Après un premier épisode consacré à la question de savoir si l’intelligence artificielle peut suivre des règles éthiques, on rentre aujourd’hui dans le concret. Le concret, c’est la façon dont on peut inclure de l’éthique dans le secteur du marketing digital, qui manipule par essence des quantités phénoménales de données.

On en parle avec Volha Litvinets, autrice d’une thèse intitulée L'éthique du marketing face au défi de l’intelligence artificielle et David Nedzela, en charge des activités marketing et clients pour SNCF Connect & Tech. Pour lui l’intelligence artificielle, « c’est un outil dans une boîte à outils, qu’il faut savoir utiliser ». Pour lui l’intelligence artificielle, « c’est un outil dans une boîte à outils, qu’il faut savoir utiliser ». Et si « chacun a sa propre définition de l’intelligence artificielle », Volha Litvinets nous donne tout de même quelques clés pour faire un usage éthique de ces techs !

Les phrases que vous pourrez entendre en écoutant ce podcast :

« Avant de venir, j’ai demandé à ChatGPT ce qu’était l’intelligence artificielle »

« La question, c’est de savoir ce que l’on devient en tant que société, en tant qu’humanité »

« Tous les jours, 20 000 conversations sont générés par notre chatbot »

L’Ethique sans filtre est disponible sur Apple Podcast, Spotify, et l’ensemble des plateformes.

