OpenAI a annoncé le 23 mars une première génération de plug-ins qui permettront à ChatGPT de nous aider à organiser nos vacances, faire un calcul complexe ou réserver une table au restaurant.

OpenAI veut devenir le « copilote » de votre vie en ligne. Pour cela, l’entreprise vient d’annoncer l’ajout de plug-ins à ChatGPT. De nouvelles fonctionnalités que l’on pourra ajouter au chatbot de base, afin de répondre à certains services précis. OpenAI a développé deux plug-ins en interne. L’un permet à l’intelligence artificielle génératrice de texte d’aller chercher des informations sur le Web. L’autre sert à la programmation informatique.

Le chatbot devient une plateforme

Les plug-ins, à traduire par modules d'expansion, peuvent aussi être développés par des entreprises tierces. Cela signifie que ChatGPT devient en quelque sorte une plateforme, façon iOS, et que des entreprises pourront créer leurs mini-applications qui viendront se greffer au chatbot. Pour le moment, seules 11 sociétés ont développé des plug-ins : Expedia Group, Kayak, Klarna, Instacart, Speak, FiscalNote, Milo Family AI, Shop, Zapier, Wolfram, Shop et OpenTable. D’autres seront disponibles au fur et à mesure, puisque toute entreprise et/ou développeur peut en proposer. Sur YouTube, des margoulins affirment déjà qu’il est possible de gagner beaucoup d’argent en créant son propre plug-in. Tout cela va bien trop vite.

Ces premières fonctionnalités offrent déjà un large éventail de services. Celle d’Expedia Group permet de trouver un vol, un hôtel ou une location correspondant à son budget, puis des activités à faire sur place. À chaque fois, le chatbot renvoie vers un lien Expedia pour passer à la partie paiement. Celui d’Instacart se charge de commander les ingrédients d’une recette concoctée par ChatGPT. Plus étonnant, le plug-in de Milo Family AI, qui aide l'utilisateur à organiser sa vie parentale (en faisant le tri parmi vos SMS, capture d’écran et autres documents). L’un des plus prometteurs est sans doute celui de Wolfram qui permet d’obtenir une réponse à un calcul complexe, en faisant une demande à ChatGPT. « Montre-moi l'évolution du chômage en France depuis 2008 en un graphique », par exemple. De quoi améliorer sérieusement les compétences en maths du chatbot.

ChatGPT organise votre week-end

Ces plug-ins peuvent se combiner. Dans la démonstration faite par l’entreprise, Greg Brockman, président et cofondateur d’OpenAI, demande au chatbot de lui préparer son week-end en réservant une table dans un restaurant (via Open Table), de lui donner une idée de recette végétarienne et de commander les ingrédients via Instacart, avant de calculer l’apport calorique de cette recette avec Wolfram.

Ces nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles qu’à un nombre très limité d’utilisateurs. Il faut s’inscrire sur une liste d’attente pour y avoir accès. Les développeurs et les utilisateurs de la version premium de ChatGPT seront les premiers à en bénéficier, prévient OpenAI sur son site.

Mais en a-t-on vraiment envie ?

Concrètement, les plug-ins pourront être téléchargés et utilisés lors de votre utilisation de ChatGPT. Attendons de pouvoir tester, avant de juger. Mais ces multiples fonctionnalités (qui vont devenir de plus en plus nombreuses) ne vont-elles pas complexifier ChatGPT ? Celui-ci doit en grande partie sa vitesse d’adoption à son côté très facile d’utilisation. Qu’en sera-t-il quand il faudra présélectionner différents plug-ins selon sa question ?

Par ailleurs a-t-on besoin que ChatGPT refasse une tâche simple (réserver une table dans un restaurant par exemple) que nous faisions déjà en ligne relativement simplement ? Devenir l’assistant de notre vie quotidienne – de la prise de rendez-vous à la recherche d’hôtel – c’était déjà la promesse d’Alexa et de Siri. L’arrivée de ChatGPT a justement remis en question ce type de fonction très pragmatique, au profit d’une utilisation plus créative (et très personnalisable) d’une intelligence artificielle conversationnelle. À voir si le chatbot surprend par une réalisation bien plus efficace et/ou étonnante de ces tâches logistiques, et s’il s’impose vraiment comme notre copilote à tout faire.