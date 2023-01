Le Consumer Electronic Show revient du 5 au 8 janvier 2023 à Las Vegas. Chaque année, la grande messe de la tech grand public propose un florilège de bibelots hautement technologiques et parfaitement inutiles. Sélection.

Le four pour livestreamer la cuisson de son plat

En amont du CES, Samsung dévoile le ​​Bespoke AI Oven, un four doté d’une caméra équipée d’une intelligence artificielle. Elle est capable de reconnaître votre plat et de suggérer un mode de cuisson, de vous alarmer s'il brûle, mais plus surprenant encore... de filmer la vue intérieure du four et d’en faire un livestream. Avis aux amateurs de food ASMR… Ce four devrait être commercialisé au troisième trimestre 2023.

Le wearable qui vous asperge d’odeurs

La start-up japonaise Aromajoin présente une technologie permettant d’allier l’odeur à l’image dans un film, une publicité, une vidéo méditative, un jeu vidéo... Son équipement AromaPlayer se porte au niveau du cou, et asperge l’utilisateur d’une odeur à un moment précis de la vidéo. Herbe mouillée lorsque vous traversez une forêt dans un jeu vidéo, parfum de caramel fondu pendant une émission culinaire, etc.

Le robot-oreiller pour mieux respirer

Il s’appelle Fufuly, il est doux et ressemble à un petit nuage. Ce robot-coussin imaginé par la société japonaise Yukai Engineering aide son utilisateur à mieux respirer. Allumez-le, serrez-le dans vos bras et calez votre respiration sur ses mouvements. Le robot se gonfle et se dégonfle plus ou moins vite selon le rythme que vous choisissez. De quoi vous relaxer, promet Yukai Engineering. L’entreprise est à l’origine d’un autre robot tout aussi étrange (et plutôt mignon il faut dire) : le Qoobo, une sorte de coussin-chat qui remue la queue.

La brosse à dents pour gagner quelques minutes de vie

Si vous voulez alléger votre morning routine de 2 minutes, alors Y-Brush a une solution pour vous. Cette entreprise française a le projet ambitieux de « révolutionner l’hygiène buccodentaire » et même « la santé dans le monde entier ». Elle propose pour ce faire un petit ustensile vibrant en forme de Y, doté de filaments en nylon. Il brosse l’ensemble de vos dents en 10 secondes. L’entreprise, qui a mis au point cette technologie au bout de 4 ans de recherche et revendique déjà 100 000 utilisateurs, dévoile de nouvelles versions moins onéreuses de sa brosse au CES.

L'imprimante pour sourcils parfaits

Voilà un ambitieux mélange de technologies pour obtenir… une ligne de sourcil parfaite. Le L’Oreal Brow Magic s’apparente à une petite imprimante qui dessine, sous forme de tatouage non permanent, une forme de sourcils personnalisée en fonction de la courbure naturelle des sourcils de l’utilisateur et de la morphologie de son visage. Pour ce faire, l’utilisateur doit d’abord scanner son visage avec une application de réalité augmentée puis sélectionner la forme et l'effet souhaité afin de programmer la mini-imprimante.