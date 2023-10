Détentrice du nom de domaine «.ai », l'île se retrouve propriétaire d'une appellation que s'arrachent toutes les sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle.

D'ici la fin de l'année, l'île caribéenne pourrait voir son PIB dopé de 10% grâce au boom de l'intelligence artificielle. D'après Bloomberg, cela équivaudrait à une rentrée d'argent de 30 millions de dollars. Joli pactole pour une zone qui ne compte que quelques 16 000 habitants.

AI pour Anguilla et pour Artificial Intelligence

Nichée dans les eaux turquoise des Caraïbes, la petite île territoire britannique d’outre-mer était jusqu'ici connue pour ses plages paradisiaques et son calme. Mais depuis quelques années, Anguilla est devenue une incontournable de l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle. En cause : l'attribution en 1995 par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) du code pays «.ai ». AI pour Anguilla, mais aussi pour Artificial Intelligence. Désormais, quiconque souhaite acquérir une URL se terminant par «.ai » doit l'obtenir auprès du gouvernement d'Anguillan. Des sociétés comme xAI d'Elon Musk, Facebook, Google, Microsoft et de nombreuses startups de ce secteur en plein essor possèdent déjà des domaines «.ai ».

Le boom de l'IA boost le PIB d'Anguilla

Selon les registres officiels, les enregistrements «.ai » auraient permis en 2021 d’injecter 6,7 millions d’euros dans l’économie locale. Une croissance accélérée par le lancement de ChatGPT en novembre 2022 qui a contraint le gouvernement d’Anguilla à revoir ses projections de croissance de revenus pour 2023. Initialement estimées à près de 8 millions d'euros elles devraient avoisiner les 30 millions d'euros. Un montant équivalent à près de 10 % du PIB annuel d'Anguilla si on se réfère aux données les plus récentes de l'ONU qui était de 288 millions de dollars en 2021. Anguilla n'est pas la seule à bénéficier d'un nom de domaine qui rapporte gros. C'est aussi le cas de Tuvalu – nation insulaire du Pacifique comptant 11 000 habitants – qui s'est vu attribuer le domaine «.tv », utilisé par plusieurs sites Web centrés sur la vidéo telle que Twitch. Une location de domaine qui a rapporté en 2019 plus de 7,1 millions de dollars.