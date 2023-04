Produite par Webedia, et parodiant largement la télévision, l'émission Zen est passée numéro 1 dans la catégorie talk-show de Twitch. Décryptage d'un OVNI du streaming.

Tablette qui se casse la figure en début d'émission, rires de la régie en fond sonore, happening pas forcément drôle, et blagues qui tombent à plat… Quand on regarde pour la première fois Zen, l'émission sur Twitch, on se demande vraiment si l'on n’est pas tombé sur une parodie cheapos et improvisé des late shows à l'américaine. Pourtant, ce talk-show produit par la très sérieuse Webedia explose les audiences. Le 3 avril dernier, 88 000 spectateurs en simultané sont venus regarder l'interview de l'acteur et humoriste Kev Adams. Au total, le stream aura généré plus de 707 000 vues, sans compter les rediffusions sur YouTube. De quoi faire de Zen, l'un des talk-shows les plus regardés du Web et de rendre peut être la vieille télévision un peu anxieuse.

Quand le Web copie la télévision

Présenté par les streameurs Maxime Biaggi et Grimkujow, le show reprend à première vue les codes des émissions d'interviews que l'on peut voir aux États-Unis comme The Late Show with Stephen Colbert ou son lointain cousin français Quotidien. Au fur et à mesure des épisodes, les invités, presque toujours issus du monde de YouTube ou de Twitch se succèdent. Dans sa première saison, les meilleures audiences sont faites avec les streameurs Rebeudeter (8.6k) ou MisterMV (5.4k). Dans sa seconde saison, les audiences vont bondir entre 40k et 60k avec des invités comme MacFly et Carlito ou Lena Situations. Le principe est de faire parler les invités, mais aussi de les confronter à leurs anciennes casseroles à travers des blagues souvent cryptiques. Ainsi, dans l'émission avec Kev Adam, les deux présentateurs inventent un jeu ou ils doivent imiter un accent étranger. Quand vient le tour de leur invité, la langue tombe sur le chinois, une subtile référence à un sketch controversé de 2016 durant lequel l'humoriste avait fait une caricature de Chinois avec Gad Elmaleh.

L'OVNI de Twitch

Contrairement à une émission comme Popcorn de Domingo (coproduite aussi par Webedia), Zen n'affiche pas une image et un plateau aussi télégénique que ce qu'on pourrait voir sur petit écran. Le décor est sommaire, le nombre de caméras restreint et l'on entend régulièrement les membres de la régie rigoler en arrière-plan. Pour Vincent Bilem doctorant contractuel à l’université Sorbonne Nouvelle et spécialiste des streams politiques sur Twitch, c'est justement cet équilibre entre émission sérieuse et parodie qui explique le succès de l'émission. « Tout est basé sur le côté malaisant de l'émission qui permet de créer une forme de connivence, explique-t-il. Zen marche à fond sur le côté Meta avec des canulars sophistiqués qui ne vont parler qu'à ceux qui se tiennent au courant de la culture Web. » Cette méthode est sans doute l'arme secrète de Webedia qui après avoir essuyé un échec retentissant au lancement de sa webTV LeLive en 2020 semble vouloir jouer plus subtilement avec les codes du Web.