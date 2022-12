Le New York Times a sélectionné 93 personnalités qui ont capté le zeitgest 2022 par choix vestimentaire. Doja Cat, Elizabeth II, Heidi Klum, Lewis Hamilton, Brad Pitt, Harry Styles… Notre décryptage. Spoiler : achetez une combi et ressortez vos Oakley.

Tandis que décembre poursuit sa course folle (la preuve, vous avez ouvert 50 % de votre calendrier de l’avent et scoré 0 % de vos courses de Noël), s’ouvre pour les médias la haute saison des rétrospectives, palmarès et autres classements – voyez le top livres de la rédaction. On ne va pas se mentir, il y a quelque chose d’éminemment satisfaisant, quoique légèrement vain, à tenter d’embouteiller dans une liste à puces l’esprit d’une année.

En 2023, toujours la même recette : réussir à faire parler de soi

Aujourd’hui, on s’intéresse à l’exercice proposé par le New York Times, et plus précisément, les journalistes de sa rubrique Style, qui se sont mis en tête d’établir une liste des 93 personnalités les plus stylées de 2022. Un inventaire à la Prévert, posé sans aucun ordre particulier, réunissant des personnalités, de chair et d’os, mais aussi de fiction, voire issues du règne animal, allant de la politique au sport de haut niveau, en passant par l’influence, la télévision, la chanson ou le cinéma. Le quotidien américain assume son arbitraire sans ciller, mais non sans humour. Ceux qui constituent cette liste pour le moins hétéroclite ont un point commun : ils ont fait parler d’eux en 2022 et, ce faisant, contribuent à un zeitgeist plus bigarré que jamais – et on ne parle pas seulement de l’imprimé de leurs chiffons.

Qui sont les personnalités les plus lookées ?

Alors que / qui retenir de cet aréopage du cool 2022 ? Avec son gros ventre, Rihanna pulvérise les injonctions faites aux femmes enceintes en robe sheer ou combi dentelle (more on that later). Ben Affleck, après quelques errances stylistiques dont un tatouage dorsal en forme de phénix (passion métaphore) (c’est une blague, vous vous tatouez bien ce que vous voulez, là où vous le voulez), a entamé un solide glow-up depuis son retour en couple avec Jennifer Lopez qui, on le sait, ne plaisante pas avec ce genre de détails, pendant que l’inoxydable prêtresse lifestyle Martha Stewart, 81 ans ressentis 63, cartonne sur TikTok avec sa campagne pour la marque de cosmétique ultrapremium Clé de Peau.

L’actrice anglaise Florence Pugh débarque à la Mostra de Venise en plein psychodrame Don’t Worry Darling donnant un nouveau sens à la revenge dress en robe Valentino noire à paillettes argentées, et volant la vedette à ce bon Harry Styles qui continue de défier la masculinité toxique à coups de combi à sequins (more on that later) sur la scène du Madison Square Garden, suivi de près dans cette veine par l'irrésistible franco-américain Timothée Chalamet, en combi dos-nu rouge lamé par Haider Ackermann (more on that later) sur le red carpet de la même Mostra.

Il n'y a pas que les stars de la pop qui savent se saper...

Christian Smalls, non content d’avoir créé le premier syndicat d’Amazon, renouvelle le genre de la lutte pour les droits des travailleurs avec grillz, tracksuit et bandana à la Tupac, alors que John Fetterman, sénateur démocrate fraîchement élu aux récentes midterms en Pennsylvanie, se distingue par ses vêtements de travail Carhartt et ses shorts en toute saison, tandis qu'Eric Adams, maire de New York, ne cache pas son goût des costards impeccablement taillés.

Le défenseur du FC Barcelone, Héctor Bellerin, est lui aussi sapé comme jamais, et pourrait faire passer David Beckham pour une égérie normcore, avec son mulet edgy et son trench Margiela en PVC transparent. Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton a osé le total look rose tyrien avec un ensemble Valentino en une de Vanity Fair. Dans un rose plus bubblegum, citons aussi Ryan Gosling dans son attirail de Ken, veste en jean délavé et caleçon apparent, dans le très attendu Barbie de Greta Gerwig.

À classer dans le même dossier « images mentales persistantes », la mannequin Heidi Klum a tout donné (et ce n’est rien de le dire) pour son Halloween 2022 avec un inoubliable costume de ver de terre. Enfin, Lycorma Delicatula a impressionné par sa robe tachetée et ses couleurs vives. Derrière ce nom raffiné, se cache non pas la dernière influenceuse en vogue, mais le fulgore tacheté, insecte splendide venu d'Asie par la grâce du commerce international et du changement climatique, et constituant une menace pour les cultures, notamment viticoles...

À chacun son style pourvu qu'il soit outré

Reprenons. La chanteuse Doja Cat s’est distinguée pour s’être simultanément rasée la tête et les sourcils, le tout pendant un live Instagram. Belle performance. Lil Nas X, lui, s’est pointé aux MTV Video Music Awards torse nu, mais avec une gigantesque coiffe en plumes que n’aurait pas reniée Zizi Jeanmaire (si tu es né avant 1975, toi-même tu sais, sinon il y a toujours Wikipedia). L’icône des 90s, Chloë Sevigny, s’est mariée en combi dentelle Mugler (more on that later) et Brad Pitt trimballe son nouveau style, pantalon léopard, chemise cuir, gros collier et combi jaune (on en a fini avec les combis, merci de votre patience).

Enfin, le NYT cite dans son classement Elizabeth II pour 70 ans de bons et loyaux services rendus au triptyque monochrome robe-bibi-sac à main, tandis que sa fille Anne impressionnait aux funérailles de sa mère, avec son uniforme de la Royal Navy qui en jette, quand elle ne se balade pas avec ses lunettes enveloppantes style Oakley – qui, sachez-le, reviennent en force, parce qu’on n’a rien trouvé mieux que le look lunettes de sécurité pour se préparer à l’apocalypse (et aussi parce que Balenciaga l'a décidé ainsi). Et enfin, dans la catégorie lunettes noires, terminons avec les Céline de l’iconique écrivaine américaine Joan Didion, qui avait posé pour la marque, adjugées 27 000 dollars cet automne, après son décès survenu il y a un an tout juste (à voir sur Netflix, le documentaire Joan Didion : le centre ne tiendra pas).

Tout est permis... tant que vous arrivez à être vous-même !

Bien sûr, tout ceci n’est pas très sérieux. Voire carrément superficiel. Alors que faut-il garder ? Sans doute que la pop culture est devenue cet espace de créativité qui explore sans cesse les limites du bon goût, que l’allure ne s’embarrasse plus de règles venues d’en haut, que la vie est courte et qu’il vous faudra beaucoup de couleurs, des Oakley bien enveloppantes et n’importe quel type de combi pour la traverser avec la seule attitude qui vaille : la vôtre.