Bookclubs, reading parties, balades ou ateliers créatifs : les jeunes citadins inventent de nouvelles façons de se retrouver. Une sociabilité plus douce, fondée sur le partage d’une activité plutôt que sur la performance sociale.

Connaissez-vous le « soft socializing » ? Cette expression circule depuis quelques mois sur les réseaux sociaux pour qualifier les nouveaux désirs de sociabilité des citadins, notamment la génération Z. Le « soft socializing », c’est la sociabilisation autour d’activités informelles partagées, plutôt que dans ses formes plus traditionnelles. Organiser un bookclub, accueillir des amis pour faire du crochet ou un puzzle, ou encore aller courir ensemble : autant de pratiques où l’on se retrouve autour d’une activité partagée, par opposition à la sociabilité façon sitcom où l’on passe des heures à boire dans un bar.

Se libérer de la performance sociale

Pour Robert G. Alexander, docteur en sciences cognitives, ce « soft socializing » soulage les anxieux, les introvertis ou ceux que la vie urbaine met en burnout, parce qu’elle les libère de l’injonction à la performance sociale. Quand on retrouve des amis pour se balader au parc ou broder un T-shirt, l’objectif n’est plus la performance, mais simplement la présence.

Une façon aussi de ne pas faire passer la sociabilité par l’alcool pour une génération qui boit moins que les précédentes, et de moins dépenser. Le succès fulgurant des « reading parties » en est la dernière incarnation. L’agence d’événementiel The Offline Club a contribué à populariser ce phénomène dans les villes françaises, en organisant au printemps 2026 des sessions où l’on se retrouve pour lire en silence, en partenariat avec les éditions L’Iconoclaste ou dans les locaux de Radio France.

Le déclin du dîner à la maison

En miroir de ce phénomène, le déclin d’événements sociaux plus traditionnels comme les dîners formels à la maison. Le journaliste Derek Thomson rapportait qu’aux Etats-Unis, le nombre de personnes qui invitent régulièrement des amis ou de la famille à dîner est passé de 42% en 1975 à 12% en 2026, soit une baisse de 70% en cinquante ans. Un sondage de 2025 indiquait aussi que plus de quatre Britanniques sur dix évitaient d’inviter des gens chez eux du fait de la charge de ménage que cela représente. La pression exercée par les réseaux sociaux, où les influenceurs lifestyle présentent leurs intérieurs toujours impeccablement rangés et décorés, y est sûrement pour quelque chose.

Les discothèques, elles aussi historiquement centrales dans la sociabilité des jeunes générations, semblent en voie d’extinction : leur nombre en France a chuté de 50% depuis les années 1980. Mais là encore, ce n’est pas tant le signe d’une disparition de la fête que son déplacement dans des formes moins normées : les raves et free parties, par exemple, ne faiblissent pas. Entre « soft socializing » et fêtes sauvages, une même motivation pour les jeunes générations surstimulées par la ville : fuir la sociabilité de la performance.