Des chercheurs ont découvert que si l'eau hydrate le corps rapidement, les boissons contenant un peu de sucre, de matières grasses ou de protéines auraient des effets plus durables.

Si l'eau reste un « fluide d'hydratation » optimal pour le corps, il existerait d'après une récente étude une boisson dont les propriétés hydratantes durent plus longtemps. Spoiler : 🐄

L'eau n'est pas la boisson la plus hydratante

D'après l'étude menée par des chercheurs de l'Université de Saint Andrews en Écosse, l'eau ne se hisserait qu'à la dixième place des boissons les plus hydratantes. Pour mener l'étude, les chercheurs ont comparé 13 boissons (eau plate et pétillante, soda, boisson pour sportifs, solution de réhydratation orale, jus d'orange, bière blonde, café, thé, lait... ) et observé leur impact sur l'hydratation de notre organisme. Après avoir analysé les urines des 73 sujets participant à l'expérience, les scientifiques en sont arrivés à la conclusion que les boissons contenant un peu de sucre, de matières grasses ou de protéines hydrataient mieux et plus longtemps.

Quelle est la meilleure boisson pour rester hydraté ?

Ronald Maughan, professeur à la Saint Andrews' School of Medicine et auteur de l'étude, explique que deux facteurs entrent en jeu et doivent être mesurés pour évaluer les vertus des différentes boissons : l'hydratation hydrique et la rétention hydrique. Pour faire simple : quantité et qualité. Plus nous buvons, plus vite la boisson quitte l'estomac pour être absorbée par la circulation sanguine et hydrater l'organisme. Mais la qualité d'hydratation d'une boisson, liée à sa composition nutritionnelle, est également un facteur à prendre en compte, puisqu'elle agit sur la durée d'hydratation.

Compte tenu de ces deux facteurs, quelle est la meilleure boisson pour rester hydraté ? D'après l'étude, le lait écrémé. Pourquoi ? Précisément pour ses propriétés de rétention. En effet, le lait s'avère plus hydratant que l'eau car il contient du sucre, du lactose, des protéines et des graisses, qui contribuent à ralentir la vidange du liquide, permettent de maintenir l'hydratation sur une plus longue période. En outre, le lait contient également du sodium qui, telle une éponge, retient l'eau dans le corps et réduit la production d'urine.

Si le lait est à privilégier pour une hydratation plus longue, l'eau est bien sur plus efficace pour éviter la déshydratation et maintenir l'équilibre hydrique de notre corps, composé à 65 % d'eau. « La connaissance des boissons pouvant maintenir l'état d'hydratation sur une plus longue période est intéressante pour ceux qui souhaitent rester hydratés dans des situations où le libre accès aux liquides est limité », souligne l'étude.