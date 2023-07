Il vaut mieux un petit chez soi, qu'un grand chez les autres. Mais tout dépend : petit comment ?

En France, les 35-44 ans vivent en moyenne dans 37m² par personne, contre 28m² à Paris. Pour les Français, il manquerait en moyenne 15 à 20m² (soit une à deux pièces) pour vivre confortablement. Comment ce manque d’espace influence-t-il la santé mentale des Français et leur humeur ? Une étude de Taskrabbit, plateforme partenaire d’IKEA, répond.

Isolement et déprime : l’impact du manque d’espace

Plus d’un tiers des Français se sentent à l’étroit dans leur logement (35 %), ce qui selon eux affecte leur santé mentale. Ainsi, 35 % des Français se déclarent plus facilement irritables, 32 % se sentent moins dynamiques, et 26 % se sentent déprimés ou traversent des épisodes dépressifs. En outre, presque 1⁄4 des Français ont le sentiment de vivre dans un appartement toujours en désordre, voient leur épanouissement personnel freiné, et se sentant seuls ou isolés. Un manque de place qui empêche un tiers des Français d'inviter des proches (31 %) et conduit 15 % à y renoncer par honte.

Le mal logement impacte la façon de vivre

Un manque d’espace qui influence non seulement la santé mentale des Français mais aussi leur façon de vivre : 40 % déclarent se restreindre sur les achats déco, 35 % se privent de certains appareils électroménagers faute de place, 27 % investissent dans des outils de rangement spécifiques pour gagner de la place, et 25 % vendent régulièrement des affaires par manque de possibilité de stockage. Cet espace de vie limité les pousse également à adopter de nouvelles habitudes. Ainsi, 16 % d’entre eux confessent réaliser la plupart de leurs activités (repas, travail, détente etc.) depuis leur lit. Un mode de vie qui peut devenir délétère : « Il faut éviter de confondre les espaces dédiés au travail et au sommeil (synonyme de relaxation, de détente musculaire et de ressourcement). Réserver le lit à d’autres activités que dormir introduit dans le cerveau une confusion très déstabilisante qui nuit particulièrement à la qualité du sommeil », souligne selon Alexandra Viragh, autrice, et créatrice de la Psycho-décoration® et du Feng Shui occidental.

Méthodologie : sondage Attest pour Taskrabbit réalisé sur un échantillon de 1 000 personnes.