Cinq mots-clés incontournables issus du champ lexical des nouvelles spiritualités.

Du chamanisme au spiritisme en passant par la méditation et les tarots, les nouvelles spiritualités partagent imagerie et vocabulaire communs.

Fréquence vibratoire

Parfois appelée aussi « taux vibratoire », la fréquence vibratoire désigne l’énergie émise par les choses (une montagne, une pomme), les lieux (le Mont-Saint-Michel) et les personnes. Plus la fréquence est élevée, mieux c’est. Elle dépend de notre santé physique et mentale, et peut être augmentée grâce à la prière, au soin énergétique et à la purification de son lieu de vie. On le réalise grâce à des fumigations de plantes, un bol tibétain, ou encore l’écoute de musique en 432 Hz.

Cinquième dimension

Ou « âge d’or », « conscience de cristal », « nouveau paradigme » et « ère du Verseau ». C’est le nom donné à la nouvelle ère à laquelle l’humanité accédera une fois débarrassée de son ego. (La date n’est pas fixée.) Grosso modo, nous la rejoindrons lorsque notre fréquence vibratoire et notre niveau de conscience seront suffisamment élevés pour assurer notre « ascension ». Quelques signes qui témoignent d’un passage de la troisième à la cinquième dimension : le temps semble illusoire, le monde plus beau. Il devient possible d’accéder aux capacités de son nouveau corps multidimensionnel, et de léviter ou de déplacer des objets avec l’esprit.

Flammes jumelles

Elles sont le résultat de la scission d’une âme. Irrépressiblement unies par un lien karmique fort, les deux entités sont chacune porteuses d’une polarité opposée, le yin et le yang, dont la réunification permet la formation d’une entité complète. Cela vous rappelle la notion d’« âme sœur » ? Normal, c’est quasiment le même concept. Sauf que la relation n’est pas forcément amoureuse, mais le signe d’une connexion forte lors d’une vie ou plusieurs vies antérieures.

Chemin de vie

Dit aussi « chemin de destinée » ou « nombre de vies », il est aux chiffres ce que l’astrologie est aux astres. Il se calcule à partir de la date de naissance et représente la vibration d’une personne. Il sert à exprimer la mission des individus sur Terre et indique la manière pour chacun d’obtenir bonheur/équilibre spirituel/haute fréquence vibratoire.

Channeling

De l’anglais « channel » (« conduit »), il caractérise un procédé de communication verbale, écrite ou télépathique entre une entité non incarnée issue d’une autre dimension (un ange, une divinité, un extraterrestre, un être de lumière, un « maître ascensionné »…) et un humain servant de médium. Pour optimiser ses capacités réceptives, ce dernier pourra se plonger dans un état méditatif, de transe ou de conscience altérée.

Retrouvez notre enquête sur les nouvelles spiritualités dans la revue 32 de L"ADN - Tous chamanes. Pour commander votre exemplaire, cliquez ici ou rendez-vous en direct chez votre libraire.