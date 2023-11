Parmi les stratégies adoptées par le cercle sataniste suprémaciste : ciblage des jeunes sur les réseaux, promotion de l'ultra-violence et accélérationnisme.

Fin 2021, Angel Almeida, 23 ans est appréhendé dans le Queens à New-York pour possession d'armes à feu. Une arrestation lancée sur la base des publications alarmantes du jeune homme qui conduit le FBI à remonter la piste jusqu'à un culte pédophile et sataniste.

Le groupe 764 et l'ultra-violence

Son nom : 764. Mais le groupe porte d'autres pseudonymes cryptiques, tels que 676, 764, CVLT, Court, Kaskar, Harm Nation, Leak Society et H3l. En septembre dernier, le FBI émet un « public warning » pour faire connaître les agissements du groupuscule. Son modus operandi : cibler en ligne des mineurs pour leur extorquer des vidéos diffusées en direct les montrant dans des actes d'automutilation et d'abus sexuels sur enfants. Le rapport du FBI indique que le groupe vise « les mineurs âgés de 8 à 17 ans, en particulier les jeunes LGBTQ+, les minorités raciales et aux prises avec divers problèmes de santé mentale comme la dépression et les idées suicidaires. » Pour cela, 764 cultive des liens étroits avec ses victimes par le biais de plateformes comme Roblox, Discord, Twitch ou même Soundcloud. Pour amener les jeunes à enregistrer des vidéos mettant en scène des actes de cruauté envers les animaux, des actes sexuels et des suicides, 764 mise sur les menaces, le chantage et la manipulation. Une fois enregistrées, les images circulent sur Telegram parmi les membres pour asseoir leur contrôle et extorquer davantage les victimes. Les vidéos sont aussi diffusées le plus massivement possible auprès d'un jeune public dans une optique de désensibilisation.

L'Ordre des neuf angles : SATANAE MANIBUS

D'après le service fédéral, le groupuscule compte dans le monde quelques centaines de membres actifs et plusieurs milliers de participants. À titre d'exemple, l'adolescent allemand accusé d'un double meurtre en Roumanie est soupçonné d'être affilié à 764, affirme le média roumain Libertatea. Parmi eux, également Angel Almeida, arrêté fin 2021 à la suite d'un signalement anonyme renvoyant à ses publications sur les réseaux. Dans ces dernières, le jeune homme a partagé des actes violents à l'encontre d'animaux et d'enfants, et affiche son soutien à Dylann Roof, le suprémaciste blanc responsable du massacre des fidèles afro-américains à Charleston en 2015. En arrière-plan des vidéos, un drapeau comportant le symbole de le Tempel ov Blood, faction américaine de l'Ordre des neuf angles.

L'Ordre des neuf angles (dit aussi O9A ou ONA) est un groupe aux influences hétéroclites, mêlant satanisme, culte ésotérique d'Hitler et suprémacisme. Reconnu par le FBI comme entité terroriste, l'ONA est responsable d’attentats conduits aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada et en Russie. Parmi les éléments retrouvés chez Angel Almeida indiquant une filiation avec l'Ordre : un blood covenant, une « alliance de sang » symbolisée par un dessin taché de sang représentant les divinités chères à l'ONA – Vindex, Nythra, Satan et Abatu – accompagnées de la légende : « Un serment signé par le sang. Que le Diable marche toujours avec vous – SATANAE MANIBUS », « par la main de Satan, en latin. »

Galactic Imperium, surhomme nietzschéen et Islamic Liaisons

L'Ordre des neuf angles est né à la fin des années 60 en Grande-Bretagne de la fusion de trois groupes néopaïens et satanistes opérée par Anton Lang (un pseudonyme), qui rédige les principaux écrits (Ostia, The Black book of Satan, Deofel Quartet...) consolidant la doctrine. L'ONA est une structure décentralisée, une sous-culture anarchique qui rassemble des individus épars se reconnaissant à la fois dans les écrits d'Anton Lang et dans une esthétique. « L'Ordre correspond à une méta idéologie : il procède à une production culturelle ou idéologique importante faisant l'apologie de la transgression absolue », résume Mathieu Colin, chercheur en science des religions et spécialistes des idéologies extrémistes. La structure revendique plusieurs filiations de prime abord peu compatibles.

Tout d’abord, le satanisme traditionnel théiste, qui voit Satan comme une force primordiale de chaos autour duquel tourne le monde. « Les concepteurs du mouvement étaient de fins connaisseurs de l'ésotérisme et de l'occulte, fortement influencés par la Wicca », poursuit le chercheur. Ensuite, le néonazisme, qui rejette l'ère (appelée ici « éon » ) civilisationnelle contemporaine et ses valeurs judéo-chrétiennes associées à la faiblesse et à l'affaiblissement de la race. Historiquement, l'ONA est fortement influencé par le national-socialisme, notamment au travers du néonazi Colin Jordan, fondateur dans les années 60 du National Movement et membre du groupuscule Combat 18. En 1997, David Myatt, l'une des figures de proue supposée de l'Ordre, publie un pamphlet intitulé A Practical Guide to Aryen Revolution, comportant des titres de chapitres comme « Assassinat », « Attentat Terroriste » et « Guerre Raciale ». « L'ambition du groupe est de mettre à bas notre ère pour faire advenir le Galactic Imperium, un ordre nouveau où le surhomme nietzschéen pourra s'émanciper, se muer en Homo Galacticus et partir (littéralement) à la conquête des étoiles. Conquête qui nécessite la destruction de tout ce qui est sémite », souligne Mathieu Colin. Enfin, l'Islamisme radical, notamment par l'entremise de David Myatts. Après sa conversion au début des années 2000, il s'essaie à créer des ponts entre Daesh et divers groupes néonazis, comme l’Aryen Nations qui dédie une faction à la liaison entre les deux mouvances, l'Islamic Liaisons. À la même époque, certains écrits de David Myatt faisant l’apologie des attentats suicides atterrissent sur le site du Hamas. « À l'inverse, certains canaux de communication de l'Ordre témoignent d'une admiration sans bornes pour des figures comme Ben Laden et Jihadi John », note le chercheur.

L'Ordre des neuf angles et accélérationnisme

Au-delà de la forte fascination qu'exerce Daesh et Al-Quaida sur le groupe, l'ONA préconise l'infiltration de groupes djihadistes dans le but d’acquérir de l’expérience et de mener des actions susceptibles de déstabiliser la société. La mission du groupe relève de l'accélérationnisme, une idéologie originellement marxiste promouvant la chute du système par le biais de la déstabilisation. Passé au filtre extrême droite par le britannique Nick Land qui défend la naissance d'une société post techno-capitaliste, l'accélérationnisme imprègne des groupes radicaux comme la Division Atomwaffen fondée en 2013 aux États-Unis. « L'Ordre des neuf angles entend exacerber les tensions internes au capitalisme et à notre société pour la faire imploser et provoquer une guerre raciale et ethnique soldée par la domination de la race blanche. La visée est martiale, la ligne de mire est la destruction des races dites inférieures. Parmi ses rites initiatiques, l'ONA requiert un sacrifice, un culling (ndlr : en français, un massacre, la réduction d'une population animale) », à savoir un assassinat ou un meurtre sacrificiel, suivi de l'infiltration d'un groupe extrémiste de gauche ou de droite, ou même d'une institution militaire ou étatique, dans le but de la radicaliser de l'intérieur », explique Mathieu Colin.

Décompartimentation des idéologies

Hier, Le Monde publiait une enquête au sujet d'une poignée de jeunes Français fascinés par la violence djihadiste et d’ultradroite qui fomentait en ligne des attaques terroristes. Un phénomène qui n'étonne pas le chercheur. « Cela illustre bien la tendance que l'on observe dans l'ensemble du paysage extrémiste : la décompartimentation des idéologies. Nous n'avons plus à faire à des idéologies en silo, mais à des hybridations, à des combinaisons idéologiques, voire à des absences de revendications claires, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec ce fait divers. La combinaison présentée ici entre néonazisme et islamisme radical qui a déboussolé les enquêteurs n'est ni inédite, ni étonnante. Il existe des ponts narratifs entre ces deux idéologies : l'antisémitisme et la haine profonde portée à la civilisation occidentale. » Dans le cadre du conflit israélo-palestinien, Mathieu Colin a constaté que certains membres de la Division Atomwaffen expriment leur soutien au Hamas via des chaînes Telegram comme Atomwaffen Command.