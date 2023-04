Ils partagent leurs astuces pour retirer les taches récalcitrantes et se filment, rayonnants, en train de faire du repassage. Bienvenue dans le monde des hommes au foyer.

Après les hommes qui portent (fort élégamment) jupes et bijoux et clament haut et fort leur amour pour les carottes crues, c'est au tour des hommes au foyer de se raconter sur les réseaux. Une représentation qui de prime abord pourrait tenter de renverser les représentations classiques, mais serait selon certains quelque peu trompeuse et pernicieuse. « Leur joie domestique est-elle vraiment en rapport avec le fait de "mettre fin au patriarcat", ou y a-t-il autre chose en jeu ? », s'interroge le média MEL.

Qui sont les hommes au foyer de TikTok ?

Ils dansent vêtus d'un tablier léger en préparant des sandwichs, savourent le fait de s'occuper des corvées pendant que leur compagne ramène l'argent à la maison, et s’enorgueillissent à l'idée de clamer leur titre de « CEO des tâches ménagères. » Et au passage, récoltent des milliers de likes et de messages de soutien. Pour les voir, il suffit de suivre le #househusband (mari au foyer) qui cumule déjà plus de 250 millions de vues sur TikTok. Ici, s'étalent les fantasmes heureux (et souvent uniquement hypothétiques) d'hommes qui affirment être prêts à rester à la maison pour récurer la salle de bains et faire les courses, si et seulement si leur femme gagnait un salaire à 7 chiffres. (Certains se montrent plus raisonnables et seraient prêts à opter pour le poste d'homme au foyer pour le salaire plus modeste de 100 000 dollars.)

D'autres (rares) protagonistes vivent toutefois déjà cette vie. C'est le cas de Hunter, du compte partagé maya.and.hunter (1 million d'abonnés). Après avoir fait la lessive et apporté le café à sa copine, il conclut : « Abonnez-vous pour mettre fin au patriarcat. » Une vidéo qui rencontre un franc succès, notamment de la part de femmes enthousiastes. Si la plupart des maris au foyer présentent leur style de vie avec justesse, beaucoup d'entre eux jugent le fait de passer sa journée à tenir une maison à une situation idyllique, similaire à celle d'une vie faite uniquement de loisirs et de plaisirs. Ainsi, beaucoup comparent les femmes au foyer à des manipulatrices désœuvrées passant la journée à voguer joyeusement en Tesla entre deux cours de poterie et autre achat de leggings lululemon. Une situation qui ne concerne qu'une minorité de femmes au foyer, est-il besoin de le préciser.

Pourquoi cela nous fatigue un peu

Si le succès de ces comptes agace certains, c'est parce qu'il repose sur le préjugé qu'il est délicieusement cocasse et décalé de voir un homme accomplir une tâche ménagère sans s'y prendre comme un manche et sans râler. En outre, quelle que soit la mise en scène choisie, « les créateurs de TikTok tendent toujours vers la même conclusion : presque tout le monde resterait à la maison sans travailler s'il avait le choix. Ces vidéos sont souvent présentées comme une sorte de récupération féministe masculine ou comme quelque chose qui mérite d'être loué, alors qu'elles ne sont fondamentalement pas différentes de n'importe quelle vidéo que l'on retrouve sous le #housewife (ndlr : qui rassemble plus de 2 milliards de vidéos) », souligne MEL. Dans les deux cas, précise le média, les internautes présentent des couples ayant les moyens financiers d'opter pour ce style de vie. Pourtant, la réception des contenus est bien différente.

Tout d'abord, les hommes ne sont jamais mis en garde contre les revers de fortune qui pourraient les mettre en danger et ne se voient pas rappeler la nécessité de mettre en place un « filet de sécurité » sous la forme de diplômes ou d'économies personnelles. Rappelons que les trad wives (les épouses traditionnelles) ou stay-at-home girlfriends (les copines qui restent à la maison, plus modernes que les précédentes) qui tiennent ce genre de propos ne récoltent, elles, bien souvent que moqueries et critiques. #househusband, un autre exemple des double standards relatifs aux normes de genre ? Possiblement oui.