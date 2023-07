L’intelligence artificielle brouille notre perception de ce qui est humain ou non. Pas de panique, Sam Altman a la solution et cela implique des cryptos et des données biométriques.



Article mis en ligne le 16 mai 2023, mis à jour le 24 juillet 2023

Nous vous en parlions il y a déjà un an : Worldcoin, l’étrange projet crypto de Sam Altman, patron d’OpenAI, se concrétise. L’entrepreneur, connu pour le succès de ChatGPT, a annoncé le 24 juillet le lancement de son projet dans 20 pays. Worldcoin, chapeauté par une entreprise du nom de Tools for Humanity, a pour ambition de prouver que les humains sont bien… humains. Car cela ne vous aura pas échappé, les performances bluffantes de l’intelligence artificielle, que ce soit pour la création d’images ou de textes, nous donnent de plus en plus de fil à retordre. Autrement dit : Sam Altman, l’un des instigateurs d’une technologie floutant la barrière entre humain et robot, nous propose une solution.

Donne-moi ton iris, je te donnerais des cryptos

Pour ce faire, l’entrepreneur souhaite utiliser les données biométriques, « le moyen le plus efficace de prouver qu’une personne est unique », peut-on lire sur le site de WorldCoin. Ses données seront collectées grâce à « The Orb », sorte de globe métallique permettant de scanner l’iris d’une personne (l’une des données biométriques les plus fiables, et dont la collecte serait la mieux acceptée, dixit WorldCoin toujours). En échange de ce scan d’iris, l’utilisateur obtient une sorte de passeport et une part de WorldCoin, la monnaie numérique associée au projet.

Le passeport et le portefeuille de cryptos sont enregistrés dans World App, une application lancée officiellement il y a quelques jours dans 80 pays. Le but est donc d’utiliser cette appli comme un moyen d’identification sur le Web, pour réaliser diverses transactions, se connecter à certains sites... afin de prouver que vous n’êtes pas un bot. 1,5 million de personnes l’auraient déjà rejoint en version bêta, et plus de 500 000 l'utilisent chaque mois, précise l’entreprise sur son site.

Le but de Worldcoin est double : vérifier l’identité et démocratiser l’usage des cryptomonnaies, en promettant à ses utilisateurs une sorte de salaire universel obtenu en actifs numériques. Certains utilisateurs pourraient recevoir, toujours via WorldApp, un pécule mensuel (baptisé WorldCoin Grant). Peu de précisions sont données à ce sujet, si ce n’est que seule une liste de pays serait éligible.

Un projet déjà controversé et peu sécurisé

Ce projet naissant fait déjà polémique. En 2021, le MIT Technology Review rapportait dans une longue enquête que WorldCoin avait testé son “Orb” auprès de 500 000 personnes plutôt défavorisées au Soudan et en Indonésie. Le tout en leur promettant une richesse certaine et future, donnant peu d’informations sur leurs intentions, et les “payant” en AirPods et en cash.

Par ailleurs, TechCrunch révélait il y a quelques jours que certains ordinateurs (au moins 7 selon le média) des opérateurs de The Orb (qui se chargent donc d’enregistrer les personnes scannant leur iris) ont été victimes de piratage. Les hackers auraient eu un accès complet au tableau de bord de l'opérateur Worldcoin Orb, qui ne nécessite aucune forme d'authentification à deux ou plusieurs facteurs selon TechCrunch.

Autre point dérangeant : on trouve parmi les premiers investisseurs de ce projet, Sam Bankman-Fried, patron escroc et déchu de la plateforme d’échange de cryptoactifs FTX, tombé en novembre 2022. Pas vraiment un signal encourageant pour cette entreprise qui entend redorer l’image des cryptos et promet un projet bénéfique pour l’ensemble de l’humanité, bien sûr.