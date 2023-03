Lives Twitch suivis par des dizaines de milliers de viewers, encouragements par les stars de YouTube, partage de tutoriels pour aller manifester… Sur les réseaux, une jeunesse peu politisée est en train de se réveiller.

Il y avait foule durant la pause déjeuner sur la chaîne Twitch de Jean Massiet. Le streameur spécialisé sur l'analyse politique a diffusé en temps réel l'interview donnée par Emmanuel Macron au JT de 13 heures de TF1, un évènement qui a rassemblé plus de 47 000 personnes. Si la plateforme de lives à la capacité de réunir des audiences très larges, le chiffre reste remarquable au vu du sujet et du public concerné. Deux jours plus tôt, au moment du vote de la motion de censure à l’Assemblée nationale, les audiences avaient aussi battu tous les records. Près d’un demi-million de visiteurs uniques avait fait un saut sur son live Twitch tandis qu’il enregistrait un pic de plus de 80 000 de viewers. De quoi placer notre streameur, assez étonné, à la première place du TOP Twitch monde. « Ça fait 8 ans que je suis la politique sur Twitch et on peut faire de bons scores à des moments particuliers de l'actualité. Mais des records comme celui-là, c'est exceptionnel », explique-t-il.

Un mouvement plus massif que les Gilets jaunes ?

Depuis le recours à l’article 49.3 pour forcer le passage de la réforme des retraites, une véritable effervescence règne sur les plateformes sociales fréquentées par la GenZ. Sur TikTok, les lives d' Hugo Decrypte ou de Remi Buisine pour Brut réunissent chaque soir entre 30 et 40 000 personnes. Sur Twitter, la plateforme de veille Visibrain a comptabilisé 459 320 tweets au moment de l’utilisation du 49.3, le 16 mars dernier et 398 979 tweets, le 20 mars pendant le rejet de la motion de censure. De manière plus globale, la réforme des retraites fait l'objet de plus de 14,5 millions de messages sur Twitter depuis le début de l'année, dont 42 % qui traitent des manifestations. C’est un peu plus que ce qu’avait généré le mouvement des Gilets jaunes en 2018 avec plus de 13 millions de tweets sur la même période. Pour rappel, ce mouvement démarré à cause des prix des carburants s’était surtout organisé sur Facebook au sein d’une population périurbaine. Malgré un fort soutien sur les réseaux, notamment face aux violences policières, les Gilets jaunes n’avaient pas vraiment réussi à fédérer les étudiants et les jeunes actifs urbains à leur combat. Mais dans le mouvement contre la réforme des retraites, les choses sont différentes. « C'est la première fois que je vois autant de jeunes souhaitant manifester, indique Jean Massiet. Beaucoup ne savent pas trop comment faire d'ailleurs et certains ont même peur. Depuis quelques jours, il y a une éruption spectaculaire d'images de violences policières qui rappellent de mauvais souvenirs ».

Laurent Berger et Seb la Frite, même combat

Preuve que cette mobilisation dépasse les habituels militants, même la sacro-sainte caste des youtubeurs est entrée en résistance. Dans un thread exhaustif, le journaliste Vincent Manilève a relevé les posts Instagram et les tweets des superstars de l’influence comme EnjoyPhoenix, Seb la Frite, Joyca ou Inoxtag.

Beaucoup évoquent leurs origines de milieux populaires et leurs parents fatigués par un travail pénible ou bien incitent à participer aux caisses de grèves. Il s’agit d’une première tout à fait exceptionnelle pour des personnalités médiatiques qui évitent très souvent les sujets politiques pour ne pas cliver leurs audiences. « Ça fait penser aux chanteurs engagés qui signaient des pétitions contre la famine en Afrique, commente Jean Massiet. Ils s’y mettent tous parce que c’est très consensuel et qu’ils ne veulent pas décevoir leur audience. » Quand on demande si ces réactions ont le pouvoir de mobiliser les plus jeunes, la réponse se fait plus nuancée. « Je ne pense pas que ça puisse encourager plus de monde à descendre dans la rue, mais ça peut légitimer les gens dans leur action, indique-t-il. Si les influenceurs sont énervés alors on a vraiment raison d’être en colère. C’est une forme de validation suprême. »

Le petit guide du manifestant

Après les manifestations planifiées et plutôt sages que l’on a pu voir depuis le début du mouvement, le passage du 49.3 a généré des mouvements plus spontanés, mais aussi plus violents. Ces « manifestations sauvages » qui se tiennent le soir sur de grandes places publiques s’organisent sur de multiples fils Télégram tenus par des militants qui se coordonnent pour choisir un lieu spécifique qui est ensuite diffusé sur les autres réseaux et notamment Twitter. Pour mieux accompagner ces nouveaux manifestants pour qui c’est une grande première d’aller marcher dans la rue, de nombreux tutos et conseils juridiques sont publiés pour mieux répondre aux arrestations arbitraires qui semblent se généraliser. On y apprend quel matériel prendre avec soi (notamment de l’eau et du sérum physiologique) quel numéro de téléphone retenir par cœur ou bien les précautions à prendre en cas d’arrestation.

D’autres proposent carrément des moyens d’action non létaux, mais efficaces pour faire reculer les forces de l’ordre.

Une chose semble certaine. La contestation embarque une nouvelle génération de jeunes qui n’avait pas l’habitude de manifester et qui avait montré un clair désintérêt de la politique aux dernières élections présidentielles. Près de 40 % des moins de 34 ans s'étaient abstenus au premier tour. On parlait alors de rupture historique. Pour le sociologue Stewart Chau, coauteur de La Fracture (éditions Les Arènes), ce score confirmait le divorce entre les jeunes et la politique, avec une forme de défiance envers le personnel politique et sa capacité à agir, amenant la France vers « une démocratie des seniors ». Avec les émeutes contre la réforme des retraites, le divorce a cédé place à la colère et à l'envie de « tout cramer ».