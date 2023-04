Pour se donner un air crédible, des influenceurs font semblant d’intervenir dans un podcast, qui n’a jamais eu lieu.

Le regard ne fixe pas la caméra, il est tourné vers ce qui s’apparente être un interlocuteur. Un micro professionnel est placé en évidence devant la bouche, et un casque fixé sur les oreilles. Le ton se veut à la fois décontracté, dans la confidence, mais assuré. Sur TikTok, Twitter ou Instagram, vous avez peut-être déjà croisé de courts extraits de podcasts d’une personne assénant une grande vérité sur le monde. Tout le décorum d’une émission radio est en place, mais la vidéo est en réalité montée de toutes pièces, la personne converse avec elle-même, et aucun podcast n’en est à l’origine.

Début 2023, V Shred, un influenceur fitness, s’est fait railler pour avoir utilisé cette mise en scène dans une publicité YouTube. Il apparaît devant un rideau rouge, le même que l’on trouve dans le podcast de Joe Rogan, écouté par plus de 11 millions d’auditeurs (et par ailleurs connu pour diffuser des idées climatosceptiques et complotistes). V Shred fait mine de répondre à des questions très sérieuses, il passe son téléphone à un Joe Rogan imaginaire. Le tout sert à promouvoir ses produits et son application. Et V Shred n’a jamais été invité par le podcasteur star.

Quelques mois plus tard, c'est au tour de l’actrice X Victoria Banxxx de reprendre cette même esthétique dans une vidéo Instagram devenue virale sur Twitter et TikTok. Faisant mine d’être interviewée pour un podcast, elle explique comment il est essentiel de donner du plaisir à son mari 6 à 7 fois par jour. Cette vidéo, explique le journaliste Ryan Broderick dans sa newsletter Garbage Day, sert en fait de promotion à son compte OnlyFans. Mais, en commentaires, des utilisateurs s’interrogent sur la provenance et prennent sa publicité au sérieux.

Le podcast = TedX au début des années 2000

Les hustle bros, ces influenceurs spécialisés dans les leçons business de supermarchés, sont aussi friands de ce type de contenu. Certains basent toute une grande partie de leur communication sur ce format « fake podcast ». À l’instar d’un certain Sebastian Ghiorghiu, « digital entrepreneur » aux 137 000 abonnés sur TikTok, repéré par la newsletter Mint. Semblant s’adresser à une autre personne, il déblatère des banalités de type : « l’argent est le premier pas, le premier outil, qui vous ouvre les portes », ou « parfois souffrir est bénéfique ». Mais le fait d’être derrière un micro professionnel, lui confère un certain ascendant, et attire en tout cas l’attention des utilisateurs TikTok : ces vidéos cumulent entre 15 000 et 3 millions de vues. Pourtant, Sebastian Ghiorghiu n’a pas de podcast, explique la newsletter Mint. Il apparaît dans quelques podcasts, dont certaines de ses vidéos sont issues. Mais d’autres sont simplement montées dans un style podcast – sans en être réellement un.

Cette esthétique est ainsi devenue un argument d’autorité. Si vous l’avez dit au micro d’un podcasteur, c’est que le propos est légitime et mérite l’attention du plus grand nombre. Un peu comme les conférences TedX il y a quelques années, compare Ryan Broderick dans Garbage Day. « Ma théorie est que le micro du podcast est devenu depuis le Covid un signal visuel d'importance, un peu comme à l'époque des TED Talks, des gars se filmaient sur scène, ajoutaient de la musique inspirante, puis postaient le tout sur Facebook », écrit-il. Alors que paradoxalement, l'industrie du podcast (la vraie) faiblit : le nombre de créations s'est effondré en 2022.

Oussama Amar refait surface grâce aux extraits de podcasts

Parfois le podcast est bien réel, mais sert surtout de base à d’autres contenus bien plus viraux. C’est ainsi qu’Oussama Amar, ex-gourou de la French Tech aujourd’hui attaqué en justice, a fait une réapparition médiatique ces derniers mois. Il coanime son propre podcast aux côtés de l’entrepreneur suisse Yomi Denzel. Et celui-ci est ensuite découpé en extraits de quelques secondes et minutes, partagés en boucle via les réseaux sociaux, TikTok principalement.

La tendance du « fake podcast » est bien identifiée par les internautes. Elle est devenue un matériau de parodie, souligne le site Know Your Meme. À l’instar d’une vidéo de l’influenceuse Caroline Baniewicz, se moquant des hustles bros amateurs de fake podcasts qui cumule plus de 7 millions de vues sur Twitter.