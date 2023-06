Succession, White Lotus, Twin Peaks, Chernobyl, … Toutes les grandes séries TV s'accompagnent maintenant d'un ou plusieurs podcasts qui font office de débriefing.

Alors que le dernier épisode de la série Succession vient de s'achever, les fans peuvent faire deux choses. La première, c'est d'aller voir les réactions sur le subreddit consacré à la meilleure série du moment et la seconde consiste à télécharger le podcast officiel HBO's Succession Podcast, ou son alternative issue du média Vanity Fair, Still Watching Succession. Les deux décortiquent l'œuvre, épisode par épisode, et incluent des interviews d'acteurs ou de membres de l'équipe de production. Si c'est votre cas, bravo ! Vous êtes déjà accro aux podcasts compagnon.

Plus jamais sans mon podcast

Apparu en 2019 avec la série Chernobyl - produite elle aussi par HBO - le « podcast compagnon » est devenu un élément indissociable de la consommation de série télévisée. Il permet aux spectateurs engagés d'explorer un peu plus un univers de fiction, mais aussi et surtout d'avoir cette impression satisfaisante de retrouver un groupe d'amis le lendemain de la diffusion d'un épisode afin de débriefer sur ce qui s'est produit. Si ce format fonctionne pour toutes les séries, même les plus anciennes (on parle alors de « rewatch » ), il est particulièrement efficace pour celles qui gardent une diffusion hebdomadaire comme c'est le cas pour HBO ou Apple TV.

Mais pourquoi aime-t-on autant se plonger dans ces épisodes d'une heure qui passent en revue l'évolution des arcs narratifs ou décrivent les scènes une par une ? Selon Anaïs Bordages, critique culturelle pour Slate et co-créatrice avec Marie Telling des podcasts Peak TV et Amies, la formule du podcast compagnon repose sur plusieurs éléments. « Nous vivons une époque où la série est l'objet culturel le plus emblématique tandis que le podcast est l'un des formats médiatiques les plus populaires, explique-t-elle. Il y a donc une conjoncture intéressante pour la critique culturelle qui est en train de se renouveler avec ce format. Le podcast est moins exigeant en termes de concentration par rapport à la lecture, il permet de faire plusieurs choses à la fois et de retenir une audience sur des temps très longs. Face à une presse écrite en déclin et une presse web instable qui délaisse les papiers culturels, il y a une place à prendre et à réinventer avec un format plus intimiste et qui ne prend pas les gens de haut. »

Le podcast, cet ami qui vous veut du bien

L'aspect parasocial de ce type de podcast joue aussi pour beaucoup dans son succès. Dans les épisodes d'Amies par exemple, Anaïs Bordages et Marie Telling s'enregistrent pendant le visionnage d'épisodes de Twin Peaks ou de Friends pour mieux capter les réactions à vif, une idée inspirée par la déferlante de vidéos montrant les réactions d'internautes sidérés quand ils regardaient, en direct, le fameux épisode sanglant du Red Wedding de Game of Thrones.

Autrement dit, n'écoute-t-on pas les podcasts compagnon pour se donner l'impression d'avoir des amis avec qui partager des impressions sur une série en particulier ? La question mérite d'être posée tant les audiences sont à présent segmentées et que la dernière grande série a avoir bénéficié d'une véritable popularité mondiale était justement Game of Thrones. « Lors de nos épisodes sur Succession, beaucoup de nos auditeurs nous ont dit qu'ils étaient les seuls de leur groupe d'amis à regarder cette série, confirme Anaïs. On joue donc le rôle d'ami virtuel avec qui on va débriefer. C'est assez étrange comme sensation, car on a des gens qui nous envoient des messages en faisant comme s'ils nous connaissaient super bien alors qu'on ne les a jamais rencontrés. Je pense aussi que l'industrie de la série, ainsi que la manière dont on les consomme sur les plateformes, a tellement changé en 15 ans que le podcast permet de perpétuer une sorte de lien avec l'ancienne époque où l'on regardait un épisode par semaine et dont on pouvait discuter le lendemain. Ça permet aussi d'établir des théories, de se demander quels personnages vont se mettre ensemble... C'est un véritable plaisir qu'on essaye de donner à une nouvelle génération qui n'a pas forcément connu ça ».