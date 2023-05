Vous pensez que le patriarche de la famille Roy s'inspire du magma de la presse Ruppert Murdock ? Ce n'est pas tout à fait juste. Jesse Armstrong, créateur de la série Succession, dévoile ses sources.

Cet article est garanti sans spoiler majeur.

Au terme de quatre saisons toute plus excellentes les unes que les autres, les spectateurs ont appris lundi 29 mai qui allait être l'héritier à la tête de l'empire Waystar Royco. Depuis sa première diffusion sur HBO en 2018, Succession fut l'occasion pour son créateur Jesse Armstrong d'explorer les dynamiques familiales toxiques ainsi que la vie absurde des ultras riches. Dans un article publié dans The Guardian qui raconte la genèse de la série, le show runner explique aussi comment son œuvre lui a permis de brosser le portrait d'une époque à travers son magnat des médias, Logan Roy.

Trump et le Brexit en toile de fond

Sans jamais s'y référer directement, la série a toujours eu pour toile de fond les épisodes du Brexit d'une part et l'élection de Donal Trump d'autre part, cette dernière étant survenue un jour avant le tournage du pilote. Or, ces deux évènements sont très fortement reliés à Ruppert Murdock, l'homme d'affaires australien propriétaire du tabloïde The Sun et de la sulfureuse chaîne d'info en continu Fox News. « Le Sun ne dirige pas le Royaume-Uni, et Fox ne fixe pas entièrement l’agenda médiatique aux États-Unis, mais il était difficile de ne pas sentir, au moment où la série se faisait, l’impact particulier d’un homme, d’une famille, sur la vie de tant de gens, explique Jesse Armstrong. Le populisme de droite était en marche à travers le monde. [...] C’était politiquement alarmant et créatif : [...] considérer ce qu'il se passe quand quelque chose d’aussi important que le flux d’informations dans une démocratie frappe la brutalité réductrice du calcul du profit à l’intérieur d’une telle entreprise. Comment ces éléments pourraient rebondir émotionnellement et psychologiquement à l’intérieur d’une famille alors qu’elle considérait la question de la succession de l'entreprise. » De la même manière que l'influence de Murdock a compromis la démocratie britannique et américaine, la série retranscrit parfaitement l'emprise des trois frères et de leur sœur vis-à-vis d'un père toxique.

Le père impossible à tuer

Outre l'influence de Murdock, Jesse Armstrong révèle qu'il s'est aussi inspiré de deux autres personnages pour finaliser Logan Roy. Le premier est Sumner Redstone, président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire des sociétés Viacom et CBS Corporation qui a commencé en gérant les drive-in de son père. Le second est Robert Maxwell, un réfugié juif tchécoslovaque qui a fini par devenir le dirigeant de l'éditeur britannique Pergamon Press qui possède notamment la British Printing Corporation, le Mirror Group Newspapers et Macmillan Publishers. Avec Murdock, tous les deux partagent des traits communs d'après le show runner : « Ils étaient liés par un vif intérêt pour certaines choses : le refus d'envisager leur mort, le désir de contrôler, l’énergie maniaque de conclure des deals, l’amour des commérages et du pouvoir, le fait d'être impitoyable sur les embauches et les licenciements. Et surtout, un instinct de mouvement en avant, avec un manque notable d’introspection. » À la manière des enfants de Logan qui tentent de se détacher de la figure paternelle pour mieux replonger sous son emprise mentale, même après sa mort, la question que pose Succession et son personnage de patriarche est celle de notre impossible libération de ces monstres médiatiques.