Après avoir apporté à l'humanité l'une des pires chansons virales, Kim Min-seok a continué son œuvre en montant un véritable empire médiatique.

Avec ses 13 milliards de vues, le morceau Baby Shark (toudoudoudoudou), est LA vidéo la plus regardée de tous les temps sur Internet. Plus qu'une musique insupportable qui reste dans la tête, Baby Shark est devenue le symbole de l'influence que peut avoir YouTube sur nos cerveaux et celui de nos enfants. Elle est aussi le point de départ d'un incroyable empire coréen du divertissement.

Comme le raconte cet article de Forbes, on doit Baby Shark à un homme. Il s'agit de Kim Min-seok, le cofondateur de Pinkfong, une toute petite société de divertissement coréenne créée en 2010 et qui comptait 3 personnes. En l'espace de 12 ans, l'entreprise a lancé plus de 520 jeux mobiles et près de 4 000 chansons, à destination des enfants de 1 à 5 ans. Pinkfong fait partie du même club que les chaînes industrielles comme CocoMelon qui inondent YouTube de vidéos de comptines indigentes à destination des tout-petits.

Mais ce plan qui consiste à jouer le rôle de la nounou numérique a évolué au fil des ans. L'entreprise est à présent valorisée à plus d'un milliard de dollars et la famille de Kim Min-seok vaudrait dans les 404 millions de dollars d'après Bloomberg. De quoi envisager un avenir radieux avec de nouveaux projets destinés cette fois aux adolescents et aux jeunes adultes. Pour cela, Pinkfong se lance dans le webtoon avec sa société Endorphins, ce format de bande dessinée lisible sur smartphone qui sert déjà de fer de lance à l'industrie culturelle de la Corée. Fort d'un marché de 1,4 milliard de dollars en 2021, le webtoon sert aussi de porte d'entrée vers le cinéma et les séries télévisées en live action qui alimente les plateformes de streaming.

Au-delà du numérique, Pinkfong entend bien étendre son empire dans le monde physique. Au début du mois de juin a ainsi eu lieu le spectacle Baby Shark Live ! qui va entamer une tournée de 20 dates à travers la Chine. Enfin, comme pour mieux suivre les traces de ce bon vieux Walt Disney, Kim Min-seok prévoit l'ouverture d'un parc à thème en octobre prochain à Singapour. L'expérience sera éphémère comme le parc ouvert en Malaisie en janvier dernier et celui qui devrait ouvrir à Hong Kong le mois prochain. Reste à voir si ce Baby Sharks si addictif pour les enfants pourra se hisser au même niveau de célébrité qu'une icône comme Mickey Mouse.