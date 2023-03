Délicieux ovni dans l'univers médiatique français, le média Vice France tire sa révérence. Nous lui disons au revoir avec une sélection d'articles aux titres aguicheurs et aux angles aiguisés.

« Clap de fin », c'est par ces mots que le rédacteur en chef de Vice France a annoncé la nouvelle dans un tweet. Après 15 ans d'existence, ce média en ligne que Paul Douard décrit comme « un média avec un ton, une liberté et des choix audacieux » fermera son bureau français fin mars. L’annonce de la fermeture qui concerne 30 salariés intervient quelques jours après la démission de la directrice générale de Vice Media, Nancy Dubuc. Reconnaissable à ses titres provocants et décalés, ce média au ton souvent irrévérencieux alliait enquêtes et témoignages originaux. Retour sur ces articles qui nous ont enchantés.

Petite sélection d'articles WTF

« J'ai des rapports plus épicés avec Loki qu'avec ma meuf »

Derrière la référence au héros Marvel, Vice France nous emmène à la découverte du shifting, une technique de projection mentale à mi-chemin entre le rêve lucide, la méditation et l’autohypnose. « Nadja utilise l’autohypnose pour s’évader vers l’univers Marvel sans décoller de son lit. Histoire de teufer chez Iron Man, déboîter de l’extraterrestre. Et s’envoyer en l’air aux bras de super-vilains. »

« Ma virée dans une maison de poupées (sexuelles) »

En 2018, Vice nous faisait découvrir la première maison close de poupées sexuelles française, qui ouvrait ses portes à Paris. « Tu peux lui toucher les seins si tu veux », me dit Joaquim Lousquy, le gérant de X-Dolls. « Je n’ose pas. Il faut dire que je suis peu intimidée par Lily – la " doll " – qui est assise avec nous sur le canapé, nue, les jambes écartées. »

« Le plus ancien récit connu est un bas-relief d’un type qui se tient la bite »

« Le poids des mots, le choc des photos », un article bien plus sérieux qu'il n'y paraît où nous partons à la découverte d'une sculpture sur pierre vieille de 11 000 ans et probablement la première scène narrative de l’histoire de l’humanité. Découverte en Turquie, elle représente un homme tenant son pénis, entouré de léopards.

« Les corbeaux sont-ils de gros enfoirés ? »

« L’oiseau noir vole de la bouffe et terrorise des quartiers entiers. Serait-il un connard de première ou le plus intelligent des emplumés ? » Une question qu'on est nombreux à se poser non ? Réponse dans Vice.

« Avec une laborantine qui voit vos trous de nez toute la journée »

En pleine crise Covid, Vice France est allé à la rencontre des laborantins. « Mon pire patient ? Celui qui après lui avoir retiré l’écouvillon de son nez m’a demandé mon numéro de portable et proposé un dîner avec lui le soir même parce qu’il me trouvait mignonne. »

« Je suis escort pour homosexuels en situation de handicap »

Reportage sur Pedro, le premier travailleur du sexe de Melbourne spécialisé dans le handicap. « Les escorts masculins au service de clients en situation de handicap sont rares, surtout en Australie où le sujet est tabou ». Découverte d'un métier pas comme les autres.

« Pourquoi porter un pull sur ses épaules est-il de droite ? »

Derrière ce titre provoc, un article instructif où on apprend que l’historienne de la mode, Yvane Jacob, autrice de Sapé comme jadis, « y voit un lien ironique avec les capes que les rois et princes portaient. Et Vice de prévenir : « Si vous vous sentez agressé par cette question, vous savez ce que cela veut dire. »

« Partir en week-end, est-ce un truc de gros con ? »

Doit-on culpabiliser de ne pas partir en week-end ? Où au contraire doit-on se vanter d'avoir « quitté la capitale pour respirer un peu » dès le lundi matin ? Derrière cette question provocatrice, une analyse du thème des vacances et de la pression sociale qu'elles engendrent.

« À la gloire de la sacro-sainte knacki »

Vice nous offre ici un hymne à la saucisse : « Snobée par les gourmets, adulée par les artistes : la saucisse industrielle prend sa revanche sur le monde culinaire. » Au passage le journaliste nous raconte le succès que rencontre ce tube d'intestin dans le domaine de l'art.

« La rando m’a-t-elle rendu scatophile ? »

Dans cet article on suit les tribulations d'un randonneur qui parcourt le Briançonnais à pied. Une question le taraude : « plus je passe de temps en montagne, plus j’en passe à regarder les déjections animales que je trouve sur mon chemin. La randonnée à haute dose m’aurait-elle rendu scatophile ? Suis-je le seul à m’extasier ainsi devant les crottes, fumées, laissées, bouses et autres moquettes ?