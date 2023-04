Holistique et active : quand la santé des Français évolue

Un peu plus de trois ans après le début de la pandémie de Covid-19, quelle relation les Français ont-ils avec leur santé ? Selon une étude de Prisma Media réalisée conjointement avec l’Institut CSA, sur un échantillon représentatif de 1002 Français de plus de 15 ans en janvier dernier, c’est un sujet de préoccupation majeur, au cœur d’un changement de paradigme : les répondants affirment vouloir être acteurs de leur santé, qu’ils perçoivent plus que jamais comme holistique.

Alors que la pandémie a forcé les Français à s’intéresser à leur santé, qu’en reste-t-il en 2023 ? Les résultats de l’étude montrent que la santé reste en tête des préoccupations des Français. Le sujet se place avant le pouvoir d’achat, la sécurité alimentaire ou l’environnement, et ce même si les inquiétudes autour de l’épidémie de Covid-19 chutent et ne touchent désormais que 51% des Français.

La santé oui, mais différemment. Les répondants évoquent le souhait de se rapprocher d’une vie plus saine en connexion à la nature et ont une approche holistique de la santé : pour 83% des répondants, il s’agit de soigner son corps mais aussi son esprit. Pour prendre soin d’eux, ils se relaxent (94%), dorment (96%), se chouchoutent (76%) ou ne font rien du tout (36%) !

Alimentation, sport et santé mentale

Le contexte des dernières années a poussé les Français à prendre leur santé en main, ce qui se traduit par une montée en compétences ainsi que par l'adoption de nouveaux réflexes et routines santé et bien-être.

L’alimentation est un levier essentiel et 90% des interviewés estiment important de manger sainement. Ils privilégient les produits de saison, le bio et le circuit court et évitent le plastique et les aliments transformés. Les compléments alimentaires ont la côte : 52 % des Français en utilisent, soit 6 points de plus qu’en 2021. Les investisseurs de la Silicon Valley ne s’y trompent pas et les startups de San Francisco développent des compléments alimentaires de plus en plus personnalisés.

La pratique sportive est le deuxième pan d’un trio gagnant, plébiscitée par plus de 9 français sur 10, notamment chez les seniors. Les activités extérieures comme la randonnée ou le jardinage sont particulièrement appréciées, tandis qu’une nouvelle pratique du fitness se développe et se concentre sur les capacités fonctionnelles du corps pour améliorer le bien-être et la longévité. Sous l’impulsion de Michel Cymes qui prône l’activité physique et lutte activement contre la sédentarité, la marque Dr.Good! a d’ailleurs lancé en mars dernier les "Trophées Dr. Good!” pour récompenser les initiatives qui visent à faire bouger les Français. Une initiative qui s’inscrit totalement dans la perspective des JO de 2024.

Enfin, la santé mentale reste une préoccupation forte, notamment chez les femmes avec des enfants en bas âge, à la recherche d’un équilibre. Le magazine Ca M’Intéresse, paru en Janvier 2023, avait d’ailleurs pour sujet “Comment nos pensées nous soignent”, ce qui témoigne de la place qu’a pris ce sujet dans nos quotidiens. Malgré une époque qui encourage le body positive, la relation corps-esprit n’est pas encore apaisée et 68 % des répondants utilisent au moins un produit minceur, avec en tête les substituts de repas. Le ressenti d’être soumis à des injonctions est néanmoins en légère baisse et la sphère privée et familiale reste la pierre angulaire du bien-être des Français. Ces sujets sont d’ailleurs de plus en plus traités par des marques médias féminines généralistes telles que Femme Actuelle ou Prima, avec des angles éditoriaux qui privilégient le conseil et l’accompagnement.

La recherche d’une information pédagogique et bienveillante

Pour s’adresser à cette cible plus impliquée, les médias et marques doivent refléter ce changement de paradigme dans le rapport à la santé. Les répondants attendent des conseils sans que les marques ne les poussent à la consommation, et souhaitent voir des publicités plus honnêtes et représentatives. On privilégiera donc l’information, la pédagogie, la transparence, le tout dans un discours positif et bienveillant.

Pleinement inscrit dans cette vision, Prisma Media approfondit son expertise sur la santé et cette étude est la quatrième édition de son Observatoire sur la santé. La reprise de la licence print de Dr. Good! en 2022 par le groupe atteste d’ailleurs de sa volonté de se renforcer sur cette thématique.