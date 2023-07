Grimace, le sympathique blob violet de McDonald est devenu une divinité maléfique et le symbole de l'horreur du capitalisme.

Un parking plongé dans l'ombre, un milk-shake violet au goût irrésistible et de jeunes Américains qui finissent comme de victimes de films d'horreur. Depuis la mi-juin, des dizaines de vidéos et de mèmes font de Grimace, la mascotte violette et rigolote de McDonald, une divinité malfaisante qui plonge le monde dans un chaos absurde. Comment en est-on arrivé là ?

Grimace prend le contrôle

L'histoire commence le 5 juin d'après le site Know Your Meme. Le compte officiel de McDonald affiche un selfie maladroit de Grimace dans lequel il annonce « prendre le pouvoir » à l'occasion de son anniversaire.

S'ensuit une série de tweets dans lesquels les internautes vont s'amuser avec le personnage qui est relativement indéterminé. L'ex-journaliste de Buzzfeed David Mack imagine le blob violet en train de lui envoyer une dick pic.

D'autres ressortent un vieux photomontage de 2007 sur lequel on voit la mascotte dévorer un enfant. Rapidement, les blagues vont se recentrer sur le fameux milk-shake produit spécialement pour l'occasion. De nombreux internautes se mettent en scène en train de mourir après avoir bu la boisson violette. C'est à ce moment que la tendance arrive sur TikTok.

Ne buvez pas ça !

Sous le hashtag #grimaceshake qui compte plus de 590 millions de vues, des dizaines de vidéos reprennent à leur compte les éléments d'humour et d'horreur typiques de la plateforme. On y retrouve des situations absurdes et surréalistes comme cette jeune fille qui ne peut pas s'empêcher de boire le milk-shake, et bien évidemment ces meurtres en série dont on ne voit que le résultat final.

D'après le tiktokeur thefrazmaz, qui a été le premier à faire ce type de vidéo, la blague consiste surtout à rire de la couleur étrangement violette de la boisson. Mais au-delà d'une tendance très amusante et créative, le grimaceshake n'envoie-t-il pas un message plus subtil ? Beaucoup de vidéos font appel à l'imagerie horrifique des espaces liminaux en prenant place sur des parkings ou des jardins d'enfants vides et sombres. Cette imagerie renvoie aux angoisses de la génération Z, mais aussi à l'aspect inhumain des villes américaines centrées autour de la voiture. Le lait violet coule à flots, comme dans les vidéos de la tiktokeuse Savanah Moss qui se met en scène comme une serveuse de Starbuck inquiétante. Là encore la subversion touche un aspect important de l'enfance qui a bercé de nombreux internautes.

Se pourrait-il que derrière des mèmes innocents se cache en fait une véritable critique subversive d'une multinationale accusée régulièrement de rendre ses consommateurs obèses et qui symbolise à elle seule les méfaits du capitalisme ?