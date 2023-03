Les vidéos de recettes immondes sont devenues un genre à part entière sur TikTok. On doit cette tendance à Rick Lax, un ancien magicien qui est au centre d'un empire de la vidéo virale qui compte plusieurs milliards de vues.

« Incroyable, ça sent tellement bon. C’est la chose la plus incroyable que j’ai pu manger ». Face caméra, Sylvia Ferreira et son compagnon se régalent en dégustant un sandwich de leur composition. La recette ? Mettre une dizaine de tranches de fromage entre deux tranches de pains de mie, tremper le tout dans de la pâte à frire, enrober le sandwich dans des ramens crus préalablement écrasés dans un sac plastique puis plongez le tout dans un gigantesque bain d’huile bouillante. Le résultat semble immangeable et pourtant, le couple croque dedans à pleines dents.

Sylvia Ferreira et son compagnon sont loin d'être les seuls à produire ce type de vidéos. De nombreux comptes TikTok surfent sur cette tendance qui à tout d'un grand huit émotionnel entièrement centré sur le dégoût.

Sur TikTok, personne ne vous entendra vomir

En plus de capter notre attention directement, ce contenu alimente une branche parallèle : celle des vidéos « react ». Ce terme désigne un genre très populaire sur TikTok ou un influenceur réagit à une autre vidéo en mettant cette dernière en arrière-plan. Faciles à réaliser grâce aux outils d’incrustation qu’offre la plateforme, elles permettent d'établir un lien de connivence avec son public. À ce petit jeu, c’est la tiktokeuse Tanara qui est la reine. Cette dernière commente avec un second degré incroyable toutes les pires recettes virales que l’on trouve sur les réseaux avec sa fameuse catchphrase : « Everybody is so creative! »

EPIC MEAL TIME!

Cette fascination pour ces recettes absurdes n’est pas nouvelle. Ce contenu a envahi chaque plateforme vidéo depuis 13 ans. Sur YouTube, la chaîne québécoise Epic Meal Time avait ouvert la voie dès 2010 en proposant une parodie d’émission culinaire. Les recettes, centrées autour du cheddar fondu, du bacon et de la viande, étaient accompagnées d’un compteur de calories qui explosait des records à chaque émission. Le ton restait volontairement humoristique avec ses présentateurs qui jouaient aux mecs ultras virils et en colère.

À partir de 2017, la startup française Chef Club entre dans la danse et va produire une pléthore de vidéos mélangeant recettes et « food hack », des techniques présentées comme « astucieuses » censées faciliter la vie des cuistots. C’est à cette même période qu’apparaissent les chaînes du type 5 minutes Craft qui présentent soi-disant des astuces pour se faciliter la vie, mais qui sont surtout un prétexte pour produire du contenu odly statisfying (une sorte d’ASMR visuel) qui plonge les spectateurs en transe.

Quand l’absurde tourne au grotesque

Cette tendance qui consiste à faire des recettes astucieuses va toutefois prendre une tournure sombre à partir des années 2020. Sur Facebook et sur TikTok, des vidéos montrant des plats de plus en plus absurdes et dégoûtants vont apparaître dans le feed vidéo. Bloc de foie gras compacté dans un bas de nylon fait à partir de Big Mac mixé, burger aux spaghettis, boulettes de viande aux bonbons plongés dans l’huile... tout est possible surtout le pire.

Les recettes sont filmées comme du porno fétichiste avec utilisation de gants en latex, et les encouragements d’un partenaire masculin presque toujours situé hors cadre. Peu importe le résultat final, il faut que ça dégouline de fromage et que ça donne envie aux spectateurs de se crever les yeux de dégoût. Dans un article paru en 2021, le média Eater dévoilait qu’une grande partie de ce contenu était en fait produite par une seule et même personne, Rick Lax. Avant le confinement, ce magicien professionnel avait mis sur pied un réseau de chaînes et de comptes Facebook rassemblant plus de 15 millions de followers. Les gens appréciaient notamment ses vidéos de street magic durant lesquelles il se filmait en train de faire des tours de magie à des passants ébahis.

Pendant la pandémie, il ne peut plus se filmer dans la rue et décide de changer son fusil d’épaule en s'associant avec Adley Stump, une chanteuse de country qui a participé à des émissions de télécrochet et qui produit de très nombreuses vidéos virales à la MrBeast. Avec ses partenaires, il va produire un nombre incalculable de canulars, de vidéos odly statisfying étranges et de fascinants crimes alimentaires. Interviewé par le média, Lax dit s’être surtout inspiré des vidéos de « mukbang », un genre bien particulier qui consiste à se filmer en train de dévorer le plus de calories possible, de la façon la plus fétichiste possible. Ce mélange entre viralité et dégoût sera un vrai succès commercial. Son entreprise NetworkMedia revendique 350 milliards de vues depuis 2020. Que l'on regarde ces contenus au premier ou au second degré, le résultat est le même : notre attention est captée d'un bout à l'autre de la vidéo, comme dans un bon tour de magie.