Payer pour se faire piller ses données personnelles ? Pour l'un des plus gros créateur de contenu, il n'en n'est pas question. En lançant son interface, il livre sa solution.

On ne s'attendait pas à ça de lui. L'homme qui fût le premier gros gagnant de YouTube et qui tient toujours le haut du panier des réseaux sociaux, sonne l'alarme. Mieux que personne, il connait la dépendance aux gros acteurs de la tech, et il n'a pas l'intention de se faire piéger par les nouveaux entrants de l'IA. En captant des données hyper personnelles, mais aussi nos manières de penser et d'agir, les outils d'IA sont en train de nous plumer. Et, seul dans sa chambre, il a bricolé une solution.

Odysseus, le projet qui défit les géants de l’IA

Le 31 mai 2026, Felix Kjellberg, 36 ans, plus connu sous le pseudo de PewDiePie a publié une vidéo au titre accrocheur : « MY trillion $Dollar Project is finally OUT ! ». En 17 minutes, il dévoile son nouveau projet très inattendu : il lance gratuitement et en open source, Odysseus, un agent IA qu’il a conçu lui-même et pour ses propres besoins. Et ses motivations reposent sur une conviction : « Plus vous partagez avec une IA, plus elle devient efficace. Mais plus vous remettez une part immense de vous-même à ces grandes entreprises. C'est une confiance énorme. »

Concrètement, Odysseus est un agent IA que vous installez directement sur votre ordinateur, en réseau fermé. Il répond à vos mails, organise votre agenda, rédige des textes ou compose des images pour vous, exactement comme le ferait ChatGPT, Claude ou Mistral. À la différence énorme qu’ici, rien ne sort jamais de votre machine, et que par conséquent aucune entreprise ne peut capter vos données. À sa manière d’avoir l’air de plaisanter sans trop prendre au sérieux ses propres formules, PewDiePie affirme « déclarer la guerre à la Big Tech » et très particulièrement aux géants de l’IA.

L'homme aux 100 millions d'abonnés

L'annonce à de quoi étonner quand on connait le pédigrée de Felix Kjellberg. Il est le premier à avoir casser Internet en affichant, en 2019, 100 millions d'abonnés sur YouTube. Comme beaucoup, c’est en se filmant dans sa chambre en train de jouer à des jeux vidéo qu’il a levé son « armée de gosses de 9 ans ». Le youtubeur reste le king toute catégorie du clickbait et dans ses vidéos où il ne se passe jamais rien de vraiment dingue, il arrive à provoquer toutes sorte d’émotions. La peur a été son premier moteur quand il hurlait en pratiquant des jeux horrifiques. Mais il est capable de nous faire passer, en quelques secondes, du ricanement à l’empathie, du rire franc à la gêne voire à la révolte suscitée par des propos parfois choquant, voire carrément raciste. À presque 40 ans, PewDiePie reste surtout un gamin de sa génération. Il semble passer du coq-à-l'âne, avoir le temps d’attention d’un poisson rouge, et il ne s'interdire aucun territoire. Mais il trace avant tout, et de manière obsessionnelle et hyper organisée, le même et unique sillon : tenir son rang de star.

C'est dans ce contexte qu'il accuse les géant de l'IA d’être, dans la droite ligne des mastodontes qui les ont précédés – les Google, Facebook, TikTok et consorts, des pilleurs de données. L’annonce du projet Odysseus a fait le tour du web en 48 heures. La vidéo de lancement a fait 3,38 millions de vues, ce qui est loin d'être son plus grand succès. En revanche, le projet a touché sa cible en générant 81 600 étoiles sur GitHub, la plateforme phare des développeurs. Sur X, un post cumule 23 000 reposts avec cette simple formule : « PewDiePie qui lance un outil IA concurrent de ChatGPT n'était pas dans mon bingo 2026. ». Sur un autre forum de référence des développeurs, une réaction résume le climat général : « PewDiePie sur Hacker News. Quelle époque ! » Du côté de TikTok, les vidéos de test s'enchaînent sous le même angle, incrédule et flatteur, et multiplie des tutos : « comment ça fonctionne VRAIMENT. »

Depuis Odysseus, PewDiePie a repris la mise en ligne de ses vidéos, comme si de rien n'était. Mais sous le pseudonyme pewdiepie-archdaemon, il est désormais présent et actif sur GitHub. Il sollicite la communauté pour qu’elle prenne le relais et s’approprie le projet pour l’améliorer. Un spécialiste cyber a fait grand bruit en révélant des failles de sécurité, mais il a proposé de les résoudre. La mécanique communautaire semble enclencher.

Un coup de gueule servi en open source

PewDiePie n'est ni le premier ni le seul à avoir construit ce type de projet. Des alternatives existaient déjà, portées par des développeurs convaincus de la nécessité de protéger nos données si sensibles : Jan.ai, LM Studio, Open WebUI. L'une d'elles, AnythingLLM, allait presque aussi loin qu'Odysseus. Mais toutes restaient l'affaire d'initiés, invisibles au grand public. Odysseus permet donc de rendre plus visible un mouvement déjà en marche, celui qui veut faire advenir une IA qui ne nous dépossèderait pas en nous faisant payer ses services.

Odysseus arrive à un moment particulier, celui d'une défiance envers les géants de l'IA. Des collectifs citoyens réclament une régulation des données, des chercheurs alertent sur les dérives de la collecte, et une partie croissante de jeunes adultes, partout dans le monde, revendique activement moins d'écrans, moins d'exposition, moins d'exploitation numérique. PewDiePie prendra-t-il plus au sérieux son rôle d'ambassadeur d'une cause où il a beaucoup à perdre ? Il semble prudemment en poser les jalons.