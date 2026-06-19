Le fondateur de Palantir a monté un club ultra-select où l'élite mondiale discute « sans être enregistrée ». Mais c'était sans compter sur une hackeuse qui a dévoilé le fonctionnement interne et la liste des invités.

Maia Arson Crimew a encore frappé ! Cette hackeuse anarchiste suisse, connue pour avoir piraté des dizaines de milliers de caméras de surveillance de la société Verkada, a publié le 17 juin dernier une liste de 222 personnes inscrites ou invitées au sein de « Dialog », un club ultra-select cofondé par Peter Thiel dont on apprend, au passage, l'existence.

« Discuss topics off-the-record »

Monté en 2006 avec Auren Hoffman, fondateur de SafeGraph et LiveRamp, deux entreprises spécialisées dans la vente de données privées, Dialog est une organisation privée très discrète qui réunit chaque année, à huis clos, des responsables américains, des représentants de gouvernements étrangers et des dirigeants de la Silicon Valley. Le site web est une page quasiment blanche comportant l'inscription « leaders join Dialog to discuss topics off-the-record » (à traduire par : les dirigeants rejoignent Dialog pour discuter de sujets sans être enregistrés). C'est pourtant un répertoire du code de ce site qui a permis aux hackeurs et au média Wired d'accéder à des informations sensibles comme la liste des membres, ainsi que le prochain rendez-vous, qui aura lieu du 12 au 16 août à Dublin.

Les sujets abordés sont variés, depuis « L'argent fait-il le bonheur ? » et « Le retour du nucléaire » à « Comment gérer la Troisième Guerre mondiale ? », « Les technologies du champ de bataille » ou « Créer une secte », animée par le fondateur du site de réseautage chrétien Pray.com. La promesse du « off the record » semble poussée à l'extrême. Les invités et les membres sont priés d'utiliser des messageries personnelles afin d'éviter que les échanges ne tombent sous la législation sur l'accès aux documents administratifs. Chaque atelier et conférence rappellent le principe selon lequel il est strictement interdit d'enregistrer quoi que ce soit.

Qui fait partie de l'élite ?

Sans vraiment être un secret absolu, l'existence de ce groupe a toujours été très peu traitée par les médias. En 2022, un statisticien avait évoqué sur son blog une invitation à l'événement contre la somme de 16 000 dollars, tandis qu'une invitation à la « retraite » de 2014 a aussi été citée en 2024 dans les e-mails de Jeffrey Epstein. En 2025, un article d'Axios va se pencher sur le groupe et dévoiler notamment les plans de l'organisation d'acheter un terrain en Virginie, ainsi que la présence du pasteur évangélique très influent Rick Warren. C'est dans cet article que Dialog est comparé pour la première fois à Bilderberg, un rassemblement annuel et informel d'environ cent trente personnes, composé en majorité de personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias, et dont les rencontres excite la complosphère depuis longtemps.

C'est donc la première fois que la presse se trouve avec des informations et une liste de membres et d'invités qui montre très clairement la collusion entre le monde de la Silicon Valley et responsables politiques et autres dirigeants d'organisations financières. Wired évoque notamment le général Alexus Grynkewich, commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe, dont la présence aux réunions remonte à 2021, aux côtés du secrétaire au Trésor Scott Bessent, du sénateur républicain Ted Cruz (président de la commission qui supervise la FTC), du cofondateur de Palantir Joe Lonsdale, ou encore du représentant démocrate Jim Himes, membre éminent de la commission du renseignement de la Chambre qui supervise précisément les agences avec lesquelles Palantir a des contrats. Y figurent aussi Roger Myerson (prix Nobel d'économie), Jonathan Greenblatt (directeur de l'Anti-Defamation League), Ryan Stowers (directeur de la Fondation Charles Koch) et Tom Lue, responsable des affaires mondiales de Google DeepMind.

Avant cette liste, Axios avait pu confirmer la présence d'Elon Musk, Jared Kushner (le gendre de Donald Trump), Tulsi Gabbard, directrice du Renseignement national, ou Eric Schmidt, ex-PDG de Google. Plus étonnant, le club accueille aussi des membres du monde de la culture et du cinéma. Les acteurs Josh Brolin (No Country for Old Men, Avengers) et Joseph Gordon-Levitt (The Dark Knight Rises, 500 Days of Summer) s'y sont déjà rendus. Ce dernier a d'ailleurs expliqué sur Instagram qu'il n'avait jamais rencontré Peter Thiel ni correspondu avec les membres du club, et que ce dernier n'était pas orienté idéologiquement. On peut aussi noter la présence de Benj Pasek, le compositeur oscarisé de La La Land, Scott Belsky, le dirigeant d'A24, ou Ezra Klein, le journaliste et podcasteur du New York Times.

Même au top, la compétition fait rage

D'après les témoignages des quelques personnes qui ont été interrogées sur le contenu de ces rencontres, il serait surtout question d'intelligence artificielle et de son impact sociétal dans un futur proche. « Ces dernières années, je me suis concentré sur l'impact positif que je peux avoir sur l'avenir, notamment en ce qui concerne la tech et l'IA », a indiqué Joseph Gordon-Levitt, qui est engagé pour la régulation de cette industrie. « Parfois, il est productif de s'engager avec ceux qu'on combat. » De son côté, l'actrice Sophia Bush a indiqué avoir accepté l'invitation de Dialog pour promouvoir le DEFIANCE Act (une loi criminalisant les deepfakes pornographiques) et dit avoir eu le sentiment d'avoir été entendue. D'autres membres de la liste, comme Josh Brolin ou Kaja Kallas, la Haute Représentante de l'UE aux affaires étrangères, ont indiqué n'être jamais allés sur place malgré l'invitation.

Au-delà des contenus des conférences et de cet entre-soi qui mélange milliardaires de la tech et voix critiques, un second article de Wired nous apporte plus de précisions sur le fonctionnement interne de ce club et surtout sur la façon dont il perçoit ses membres. En effet, les personnalités inscrites sont toutes classées par une IA qui passe en revue leur richesse, leur célébrité et leurs relations. Passées à la moulinette de l'algorithme, les membres sont classés selon trois rangs, A, B ou C, la dernière lettre étant réservée pour les VIP les plus en vue. On y trouve les sénateurs, généraux et milliardaires de la data. En B, ce sont plutôt les acteurs ou les journalistes. Le rang A est quant à lui réservé aux « anciens », ceux qui étaient influents à leur entrée mais que l'algorithme maison juge aujourd'hui insuffisamment notables. Comme quoi, même parmi l'élite, il y a toujours des gagnants et des perdants.