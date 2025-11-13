Bientôt une pilule qui transforme le métabolisme en moteur de Ferrari ?

C’est la promesse de SANA, molécule expérimentale, développée en Uruguay, qui agit sur la dépense énergétique et pourrait bousculer le règne des GLP-1.

Lorsqu’on souhaite se délester d’un peu (ou de beaucoup) de poids, il n’y a pas 36 leviers sur lesquels agir. Il y en a précisément deux : manger moins ou brûler plus. Jusqu’ici, la quasi-totalité des traitements médicaux ciblaient surtout la diminution de l’appétit, à l’image des agonistes du GLP-1 (Ozempic, Wegovy…) qui modifient la satiété en ciblant des récepteurs cérébraux, non sans effets indésirables digestifs ou perte musculaire. Mais une alternative inédite émerge d’Uruguay : SANA, développée par la biotech Eolo Pharma, joue, elle, sur le deuxième levier, via un mécanisme novateur et reconnu par la revue Nature Metabolism.

Arsenal thérapeutique

Dérivée de la molécule d’aspirine, SANA active la « thermogenèse dépendante de la créatine » – autrement dit, elle augmente la combustion des graisses pour produire de la chaleur, sans affecter la sensation de faim ni le comportement alimentaire. Le médicament encore expérimental a fait l’objet d’essais de phase I prometteurs : sur 24 participants obèses, ceux qui ont pris la dose maximale pendant deux semaines ont perdu 3% de leur poids – un résultat comparable à Ozempic – en préservant leur appétit et… leurs intestins – voire leurs muscles. Ce premier succès ouvre la voie à des essais de phase II prévus fin 2025.

Est-ce à dire que les GLP-1 sont dépassés ? Pas vraiment. D’abord parce que SANA viendrait enrichir un arsenal thérapeutique en pleine expansion nécessaire pour répondre à la complexité de l’obésité. Mais aussi parce que les GLP-1 font l’objet d’investigations et d’extensions d’indications médicales. Dans sa newsletter de juillet 2025, le journaliste américain Derek Thompson pose la question : outre la perte de poids, les GLP-1 sont-ils le médicament miracle, susceptible d’apporter des bénéfices sur la réduction des risques cardiovasculaires, de certains cancers, des troubles cognitifs et même des addictions ?