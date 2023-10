Vous pourriez sans doute vous passer de ce vocabulaire né sur les réseaux, mais il n'y a pas de raisons.

Dans la lignée des multiples personas féminins nés en ligne (cf. les infâmes girl boss et cool girl), les réseaux ont produit des néologismes en utilisant le terme girl (fille) pour décrire des activités banales (manger, se promener) érigées en art de vivre. Et bien sûr, déclinées en hashtags sur TikTok.

Hot girl walk

Forgée au printemps 2022 par la créatrice de contenus américaine Mia Lind, l'expression qui peut se traduire par « la promenade de la fille sexy » est rapidement devenue virale. Le concept n'a rien de transcendant : se munir de sa gourde, de ses écouteurs et de sa meilleure playlist pour faire à pied le tour de son quartier. Éventuellement en effectuant un arrêt chez le barista du coin pour prendre un latte à emporter. Pendant la marche, il est recommandé de penser à trois choses : ce pour quoi vous éprouvez de la gratitude (#gratefull, émoji mains qui prient), à quel point vous êtes canon, et à vos rêves et vos projets. « La hot girl walk est un exercice aussi bien pour le corps que pour l'esprit », explique Mia Lind en vidéo. Finalement, la hot girl walk est au croisement entre deux usages contemporains : la manifestation, vieille pratique new age consistant à visualiser et verbaliser « ses intentions » jusqu'à la réalisation de son objectif (faire une rencontre amoureuse, « changer de race », etc). Contrairement à ce qu'annonce le programme, il n'est pas nécessaire d'être chaude ou même d'être une fille pour pratiquer la hot girl walk, il suffit d'adopter le bon état d'esprit. Sur TikTok, le #hotgirlwalk frôle désormais le milliard de vues.

Girl dinner

À l'origine du phénomène, il y a encore une influenceuse américaine. Début 2023, Olivia Maher présente sur TikTok son repas du soir : un verre de vin à moitié vide, une grappe de raisin et un quart de pomme, deux tartines de pain noir accompagnées d'une tranche de fromage. En vidéo, elle cite une autre créatrice de la plateforme qui explique qu'au Moyen-Âge, la majorité des repas des paysans étaient composés de fruits, de pain et de fromages, ce qui à ses yeux représenterait le dîner parfait. Rapidement préparé, bon marché et ne nécessitant aucune vaisselle. Olivia baptise le menu « girl dinner », et quelques minutes plus tard, l'appellation se répand tandis que des millions d'internautes exhibent leur dîner idéal assorti d'un jingle aux tonalités vaguement médiévales. Aujourd'hui, le #girldinner dépasse sur TikTok les deux milliards de vues, et la tendance a bien évidemment donné naissance à son pendant masculin : le boy dinner, c'est-à-dire un triste assortiment de restes dénichés au fin du frigo.

Lazy girl job

« Un taf de fille fainéante » ou le boulot de rêve de toute personne rincée par le rythme productiviste. Le terme a été créé il y a presque deux ans par l'américaine Gabrielle Judge pionnière de la tendance, auto-surnommée ✨ Anti Work Girlboss ✨. Dans ses vidéos, elle démonte les mythes et les dérives de la « Corporate America », qui a élevé le travail en valeur suprême au détriment de la santé des individus. En deux mots, la lazy girl job est le Graal pour celles et ceux désireux de privilégier leur vie personnelle plutôt à leur vie professionnelle. « Un taf de fille fainéante » permet donc de gagner confortablement sa vie sans s'investir plus que de raison. « La GenZ a envie d'un lazy girl job, et qui peut le leur reprocher ? (...) C’est une approche du travail qui rappelle celle des années 1950 dans le sens où un emploi n’est vu que comme un moyen de gagner de l’argent et d’entretenir sa famille pendant que les vraies choses de la vie se déroulent à côté », souligne dans The Guardian la journaliste trentenaire Daisy Jones. Une notion qui résonne fortement en période de Grande démission et autre quiet quitting. Sur TikTok, le #lazygirljob dépasse les 30 millions de vues.