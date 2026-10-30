Au Royaume-Uni, quatre mineurs sur dix ont déjà demandé conseil à une IA pour arbitrer leur portefeuille. Où on découvre comment Pokémon, FIFA ou Nike ont formé nos gamins à la cote, à la marge et à la prise de bénéfices.

« Si tu m'crois pas hé, T'ar ta gueule à la récré ! » Qui se souvient ? Alain Souchon, 1974, remportait ses premiers succès en voulant rester dans la peau d’un gamin de dix ans qui rêve de montgolfières et de petits hommes verts. Un demi-siècle plus tard, les gamins discutent avec leur IA, leur parlent d’épargne, de placements et de bonnes affaires.

Dis ChatGPT, est-ce le bon moment pour solder ma position sur JJ Gabriel ?

Viren, dix ans, est l’heureux détenteur d’une carte de football à l’effigie de JJ Gabriel, le jeune prodige de Manchester United, carte qui vaut plusieurs centaines de livres. Quand un acheteur se manifeste, il interroge ChatGPT avec son père. Doit-il accepter l’offre, faire une contre-proposition ou attendre ? L’anecdote ouvre une chronique du Financial Times consacrée à une étude de GoHenry, appli britannique de carte bancaire pour enfants. Sur 2 000 jeunes de 6 à 18 ans, 40 % disent avoir déjà demandé un conseil financier à une intelligence artificielle. Ce qu’ils veulent savoir ? Comment dépenser intelligemment, comparer les prix, gagner de l’argent… Les plus âgés ont des questions encore plus sophistiquées sur leurs investissements ou l’évaluation des meilleurs side hustles, ces petites activités lucratives menées en marge de l’école. Car les moyens d’engraisser sa tirelire se sont multipliés. Certes, on négocie encore avec ses parents le tarif d’une corvée, mais on investit aussi, certains dans une imprimante 3D pour lancer une fabrique de figurines, d’autres dans du matériel de loisirs créatifs pour écouler leurs créations sur Etsy.

Pokemon, Fifa, Roblox : même combat !

En une génération, dans la cours de récré, on est passé de l’échange de carte Panini à coller dans son classeur à Collectr. L’appli est la référence des collectionneurs de cartes Pokémon. Elle se présente elle-même comme un gestionnaire de portefeuille. Chaque carte, le Dracaufeu ou le Noctali d’Évolution Céleste, affiche non seulement sa valeur marchande, mais carrément l'évolution de son cours, comme une action en Bourse. Les collectionneurs peuvent scanner leurs cartes avec leur téléphone pour découvrir leurs valeurs de marché, actualisées chaque semaine, avec historique des prix et courbes de tendance. D’autres applis promettent des alertes pour savoir quand acheter, vendre ou échanger, et des analyses pour maximiser ses profits.

D'autres loisirs forment depuis des décennies nos juniors aux ficelles du management et de la finance. Le mode Ultimate Team des jeux FIFA, devenus EA Sports FC, transforme des millions d’adolescents en directeurs sportifs qui achètent et revendent des joueurs sur un marché des transferts aux prix mouvants, guettent la chute des cours et spéculent sur les promotions. Sur Roblox, les plus investis conçoivent leurs propres jeux et convertissent leurs Robux en vrais dollars. Quant à la passion des baskets, elle a été transformé depuis longtemps en une activité de revente et des revendeurs de quatorze ans se réunissent dans des « cook groups » , ces communautés privées hébergées sur Discord où l’on n’entre qu’après avoir donné des preuves de sa compétence. On y partage les dates de sortie, les valorisations, le meilleur moment pour acheter et revendre une paire.

Ça fait bientôt quinze ans que j'ai dix ans…

Il est loin le temps des roudoudous et des tagadas et les aspirations financières des ados déroutent encore la génération X. L’école tente de rattraper son retard. En Angleterre, l’éducation financière deviendra obligatoire dès le primaire à la rentrée 2028, avec, au programme, budget, dette, intérêts, emprunts immobiliers et retraites. En France, on tente des choses. Le passeport Educfi de la Banque de France est généralisé depuis septembre à tous les élèves de 4e, sous la forme d’un atelier d’environ deux heures sur la gestion d’un budget, de l’épargne au crédit en n’oubliant pas les arnaques. La France pilote aussi la conception d’une IA européenne dédiée à l’éducation financière. Est-ce que cela répondra aux attentes d’élèves qui suivent la cote de leurs jouets en temps réel ? Quant aux banques, certaines ont déjà capté l’intérêt de cette génération de petits négociants motivés et habiles : GoHenry, éditrice de l’étude citée par le FT, vient d’être rachetée par Barclays.