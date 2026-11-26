Depuis 2013, la chaîne Hacking Social vulgarise la psychologie sociale sans publicité ni sponsor, grâce aux seuls dons de son public. Ce modèle garantit son indépendance mais l'empêche de grandir. Le duo derrière la chaîne tente aujourd’hui d’évoluer avec son nouveau projet Hub404.

Un jeu de plateau à mi-chemin entre Donjons et Dragons et Monopoly, une pérégrination depuis la servitude volontaire de La Boétie à la théorie de la justification du système. Des interviews de la psychologue sociale Kelly Duchemin et du sociologue Félicien Faury, qui a enquêté auprès d'électeurs du RN dans le sud-est de la France. Et surtout, une mise en scène généreuse pleine de motion design et de scénettes différentes (on a même droit à un petit clip de rap).

Quand on regarde une vidéo de la chaîne Hacking Social, on a souvent l’impression d’être devant une sorte de blockbuster de la vulgarisation, tant la densité du propos centré sur la psychologie sociale se mélange à une esthétique cyberpunk captivante. Pionnières de la vulgarisation sur YouTube depuis 2013, Chayka et Viciss, le duo derrière la chaîne, continuent de faire vivre un format exigeant à l’heure où l’IA est capable de générer en quelques minutes de petites vidéos de vulgarisation en 3D qui cumulent des millions de vues.

Elles doivent aussi composer avec une économie particulière. Ce pilote a coûté moins de 7 000 euros sans partenariat, publicité ou subvention. Le CNC a refusé le projet deux fois car jugé trop « ovni » par les commissions. C’est donc un bon vieux crowdfunding, financé pour le moment à hauteur de 78 %, qui doit assurer la pérennité de cette nouvelle série. Dans ce contexte où les façons de produire de la vidéo et les règles de diffusion sur la plateforme vidéo sont en train de radicalement changer, quelle place a encore ce type de format ?

(Pour des raisons de praticité, les verbatim des deux créatrices ont été fusionnés sous un seul nom, celui de « Hacking Social » .)

Votre financement participatif n'a été lancé qu'après la diffusion du pilote. Pourquoi ne pas avoir fait l'inverse, comme la plupart des campagnes ?

Hacking Social : Nous ne voulions pas demander aux gens de financer une promesse. Même sur Tipeee, nous montrons d'abord ce que nous faisons, et celles et ceux qui le souhaitent nous soutiennent ensuite. Ce n'est pas comme au cinéma, où l'on achète son billet avant de savoir ce que vaut le film. Chez nous, on le regarde gratuitement et, s'il nous a plu, on paie sa place. Le pilote servait à montrer concrètement ce que nous voulions faire, pour que chacun juge sur pièce. Aujourd'hui, il est remboursé, ce qui est une bonne nouvelle, parce que sinon notre épargne aurait été sérieusement entamée. Le deuxième épisode est financé et le troisième devrait l'être aussi.

Un épisode coûte environ 18 000 euros. À quoi correspond ce budget ?

H.S. : C'est ce qu'il faut pour un épisode de 45 à 50 minutes, avec des interviews, des saynètes, du motion design et des effets. Le pilote a coûté moins cher parce que nous avons réduit au maximum les dépenses de matériel et que nous ne nous sommes pas rémunérées. Toutes les autres personnes qui ont travaillé avec nous ont été payées, c'était une priorité. Mais pour travailler dans de bonnes conditions, et que chacun y trouve vraiment son compte, nous comprises, il faut ces 18 000 euros.

Nous assumons aussi un tournage à l'économie : pas de fond vert parfait, pas d'éclairage de studio. Ces contraintes nous rendent créatives, et elles nous permettent de mettre l'argent dans les salaires et dans du matériel durable, plutôt que dans un équipement à plusieurs milliers d'euros utilisé une fois par mois.

Vous vivez des dons de votre communauté depuis 2017. Pourquoi ce modèle ne suffisait-il plus ?

H.S. : Parce qu'il y a un paradoxe : Tipeee et les autres plateformes de dons nous permettent de vivre, mais pas de payer une équipe ni d'investir dans un projet. Nos ambitions grandissaient, sur le fond comme sur la forme, mais nous travaillions toujours comme en 2013 : à deux, avec presque une seule personne pour toute la technique. Je faisais tout le motion design seule, et c'est un travail extrêmement long. Vers 2023, pendant la série sur les personnalités autoritaires, nous sommes arrivées à une impasse. Soit nous trouvions des gens pour travailler avec nous, soit nous revoyions nos ambitions à la baisse. Les dons ont d'ailleurs diminué pendant ce passage à vide, parce qu'ils baissent naturellement quand nous publions moins. Par hasard, j'ai été appelée pour la saison 9 du Vortex, sur Arte. J'y ai découvert le travail en équipe, avec des monteurs, des graphistes, des gens spécialisés, et ça m'a plu. C'est là qu'est née l'idée de Hub404.

Le CNC vous a jugées trop « ovni ». Qu'avez-vous compris de ce refus ?

H.S. : Nos deux dossiers sont arrivés jusqu'au jury, juste avant la réforme. Le premier était trop chargé. Le second était déjà un prototype de Hub404, avec de la psychologie dans un univers cyberpunk. Les premières évaluations étaient positives, mais devant le jury, nous avons essuyé plusieurs vetos. L'un d'eux, sans que ce soit forcément le décisif, était que le cyberpunk et la psychologie n'avaient rien à faire ensemble. Nous en avons conclu que nous ne rentrions pas dans les cases des commissions classiques. Nous avons aussi rencontré des financeurs privés compatibles avec nos valeurs, mais ça n'a pas abouti, pour des raisons pratiques. Le crowdfunding est venu comme une dernière chance.

Il restait une option que vous avez toujours écartée : la publicité et le sponsoring. Pourquoi ?

H.S. : Au départ, par cohérence : nos contenus critiquaient la publicité, et nous venions d'un milieu militant attaché à rendre l'information accessible à tous. Mais nous avons compris l'autre enjeu en regardant évoluer d'autres chaînes. La publicité crée une dépendance économique qui pousse tôt ou tard à privilégier la quantité au détriment du temps qu'il faut pour faire une vidéo. Le sponsoring, et encore plus aujourd'hui la manière dont l'algorithme décide de vous mettre en avant, ne sont pas compatibles avec notre façon de travailler.

Nous avons des contraintes très fortes, mais nous les avons choisies. Elles ne nous sont pas imposées par un modèle qui change tous les quatre matins. Quand il fallait absolument faire court sur YouTube, nous avons pu dire non. Si un sujet demande du temps, nous le prenons. Nous sommes probablement moins mises en avant par l'algorithme, mais comme nous ne dépendons pas de la publicité, ses variations nous angoissent moins.

Trois épisodes, c'est un horizon assez court. Que se passera-t-il après ?

H.S. : Ça peut paraître peu, mais pour nous, c'est énorme. C'est la première fois que nous voyons plusieurs mois devant nous. Après, il faudra se poser des questions très concrètes : chercher d'autres financements pour poursuivre la série, et lesquels ? Retenter des financements publics ? Rien n'est tranché. Le matériel acheté pour Hub404 restera, et il pourra servir pour la suite ou pour autre chose. Et même si la série s'arrête au troisième épisode, la chaîne continuera. L'angoisse porte sur les conditions de production, pas sur les idées.

Pendant que vous cherchez 18 000 euros par épisode, des vidéos de décryptage générées par IA, en 3D et produites pour presque rien, cumulent des millions de vues sur TikTok ou Instagram. Est-ce une menace ?

H.S. : Pour celles et ceux qui cherchent une information brute, comme on lirait un article Wikipédia au hasard, oui. On reste dans une logique du type : « Transforme-moi cet article en petite vidéo. » Ça menace surtout les créateurs qui faisaient déjà du contenu standardisé, une sorte de « slop humain ». En 2013, une vidéo face caméra très simple suffisait, parce qu'il y avait de la place. Aujourd'hui, il faut déjà un angle, une forme, une personnalité. Mais je pense que les gens continueront à aller vers les créateurs qui les intéressent, au-delà de l'information elle-même. Il existe un concept que j'aime bien : l'eudémonie. On peut avoir un rapport hédoniste ou eudémonique à une création. L'hédonisme, c'est le calcul entre affects positifs et négatifs : c'est amusant, c'est agréable. Un contenu eudémonique produit à la fois des affects positifs et négatifs, et fait écho au sens de sa propre vie ou aux questions qu'on se pose sur l'existence. L'attachement est alors extrêmement fort et dépasse le parasocial, parce que ce contenu nous relie à la vie. Pour ce type de contenu, l'IA n'est absolument pas une menace. Elle ne peut pas produire cela, parce qu'elle n'est inscrite dans aucun contexte, sauf si une personne la pilote et lui fait exécuter un travail précis. Mais alors, ce n'est plus vraiment l'IA qui décide, c'est la personne qui la dirige.

Vous revendiquez n'utiliser aucune IA dans Hub404. Avec un budget aussi serré, ce n'est pas un luxe ?

H.S. : Notre engagement, c'est qu'aucune IA ne remplacera une créatrice ou un créateur pour générer une image, un son ou une séquence. Nous avons envie de travailler avec des gens, c'est même tout le sens de la série. Mais nous ne sommes pas anti-IA. Comme nous tournons sans vrai fond vert, je devais auparavant tout reprendre à la main dès qu'une ombre, un pied ou une main posait problème sur une incrustation. Aujourd'hui, une automatisation repère l'élément et corrige le détourage. Si on me dit que j'ai pris le travail de quelqu'un, je réponds que c'est mon travail. On ne me vole pas mon emploi : c'est moi qui me libère du temps. À l'échelle de la société, en revanche, nous sommes très critiques. Le virage actuel est irréfléchi, et le cynisme avec lequel on traite les artistes, comme les comédiens de doublage qu'on met à la porte, est inacceptable.

Avec NotebookLM et d'autres outils, chacun peut déjà se fabriquer sa propre vulgarisation à la demande. Quelle place reste-t-il pour un format comme le vôtre ?

H.S. : La vulgarisation est à un tournant. Elle ne peut plus se contenter de reconstituer des connaissances, ni même d'en faire la synthèse. Elle doit se demander ce qu'elle apporte en plus. Pour nous, la forme a toujours été un fond. La narration, la fiction, la mise en scène servent à raccorder les connaissances à autre chose : faire sentir un sujet, le vivre, pouvoir ensuite s'en servir. Nous fonctionnons avec la raison et l'affect en même temps, et nous essayons de parler autant à la tête qu'au cœur. Pour que les IA y arrivent, il faudrait qu'elles vivent leur vie, qu'elles puissent avoir faim, mourir, faire leurs propres expériences. Nous en sommes encore très loin.