La nouvelle tendance du slop IA consiste à mettre en scène de faux extraits de concert permettant de manipuler facilement l’émotion des viewers.

Une scène remplie de chandelles flamboyantes, un chanteur costaud, tatoué et masqué qui entonne des paroles sur le deuil et une foule de spectateurs en pleine crise de larmes : bienvenue sur les vidéos de Doz, une créature générée par IA qui cumule plus de 14 millions de vues sur YouTube et 230 000 auditeurs par mois sur Spotify.

Faire pleurer Margot dans sa chaumière

Voir des créatures artificielles cartonner sur les réseaux n’est plus un phénomène nouveau. Les succès d’artistes comme la rappeuse krim2Gwer en France ou le chanteur britannique Danny Bones montrent qu’il y a un public pour ces morceaux et ces personnalités issues des modèles d’IA. Mais la plupart s’appuient sur un levier particulier pour trouver leur niche d’audience plus ou moins large. Dans le cas de krim2Gwer, c’est une signature hyperpop, une esthétique très inspirée des mèmes internet et des textes largement situés du côté de la gauche communiste. À l’inverse, Danny Bones propose des textes qui flattent les affects nationalistes et racistes de son public, sur fond de propagande d’extrême droite. Mais pour Doz, le ressort est moins politique qu’émotionnel. Outre les thématiques du deuil et des ruptures amoureuses, le chanteur masqué est souvent mis en scène en duo avec un enfant en larmes sur scène tandis que l’audience, elle aussi générée par IA, scande les paroles comme si elle les connaissait par cœur tout en versant dans la même démonstration lacrymale.

La méthode peut paraître grossière mais elle fonctionne parfaitement. Sous les vidéos, les commentaires prennent la performance au premier degré : certains disent que le morceau leur rappelle des proches décédés, d’autres fantasment sur le visage du chanteur caché sous le masque. Et pour beaucoup de vidéos, la mention précisant qu’il s’agit d’un contenu généré par IA n’apparaît pas. Outre un possible manque de transparence, le compte derrière Doz est aussi accusé d’une forme de plagiat par le rappeur Kemmler. L’artiste évoque non pas un vol de ses morceaux mais plutôt de son esthétique et de la vibe de ses morceaux et de ses vidéos, qui font aussi la part belle aux thématiques de deuil et au public ému.

Les vikings qui chialent

Comme pour la plupart des trends issues de l’IA, Doz n’a rien inventé et calque en fait un modèle déjà éprouvé outre-Atlantique. En effet, la formule « artiste accompagné d’un enfant qui pleure devant un stade qui s’étreint » circule déjà depuis janvier 2026 sur une dizaine de comptes, mais à une différence près : la plupart des artistes générés par IA adoptent une esthétique viking. Exit les mièvreries, les comptes comme Raven Iron ou Ravnlore mettent en scène une esthétique tout en tresses et tatouages piquée à la fameuse série de Netflix et promettent aux fans d’ « entrer au Valhalla ».

Derrière une grande partie de ces groupes (Ravnlore, le plus prolifique, neuf albums complets sortis rien qu’en 2026, Ravynna, Apexwolf Beats et Frostwolflore Beats) qui font la part belle à la famille, au clan et aux traditions, on retrouve un homme : Jared Holm. D’après le média Futurism, qui a enquêté sur lui, il s’agit d’un révérend autoproclamé et président d’Iron Faith Records, un label basé en Caroline du Sud qui revendique produire du « gospel rock et de l’outlaw country ». Ce dernier a aussi à son actif les groupes de rock chrétien Hammer to the Cross, qui comptabilise plus de 30 albums sur Spotify, ainsi qu’Outlaw Renegades, un groupe de country bien plus confidentiel.



Les deux univers ne semblent a priori avoir rien à voir l’un avec l’autre mais il est facile de retrouver des valeurs communes. Iron Faith Records vise en fait plusieurs communautés distinctes avec la même émotion, la nostalgie d’un ordre ancestral perdu et la promesse d’un retour à une certaine « authenticité » qui est pourtant difficile à trouver dans ces vidéos. Reste que la formule fonctionne. S’il est impossible de chiffrer précisément les sommes engrangées par Iron Faith Records, les ordres de grandeur du secteur donnent le tournis. Une étude Kapwing publiée en juillet 2026 évalue à 6,1 millions de dollars les revenus cumulés des dix plus gros artistes IA, pour 2,3 milliards de streams et de vues sur Spotify et YouTube.

Pour un label comme celui de Jared Holm, qui fait tourner six personas sur quatre plateformes depuis près de deux ans, même une audience modeste de quelques centaines de milliers d’auditeurs mensuels peut représenter plusieurs milliers de dollars chaque mois, à quoi il faut enlever les abonnements ou le coût des tokens pour les plateformes de génération d’images et de musique, qui peuvent atteindre les 400 dollars par vidéo en fonction de la complexité de la scène. Doz, de son côté, touche sans doute beaucoup moins mais profite d’une formule éprouvée et de la chance d’être le premier en France sur ce créneau de chanteur IA larmoyant… pour le moment.