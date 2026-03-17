Quoi de mieux que des animaux mignons et viraux pour promouvoir la nouvelle plateforme de génération d'images par IA Seedance 2 ? Et c'est encore mieux quand ces animaux parodient les dramas chinois.

À chaque nouvelle plateforme de génération d’image par IA, son style ou sa trend particulière. Quand Sora 2 est sorti, les vidéos deepfake de personnalités ont envahi les réseaux. Avant lui, Google Veo 3 a donné naissance à la trend des petits lapins sur des trampolines et des gorilles qui font des vlogs. Midjourney, avant eux, avait généré des tonnes de personnages de Harry Potter dans différentes époques et styles narratifs. Et pour Seedance 2, l’IA générative made in ByteDance, la tendance est aux animaux de compagnie habillés comme des princesses qui se giflent dans des parodies de soap operas.

La gifle sans fin

Ces scènes reprennent plus ou moins la même narration, à savoir un chat ou un chien à l’air hautain qui gifle un autre animal mignon pour le punir de son insolence. Intitulée « L’incident de Lin Lian », cette scène parodie les codes des séries dramatiques en costume, et notamment des microdramas qui ont explosé sur les plateformes chinoises ces dernières années. Plus particulièrement, la scène reprend un trope bien connu du public chinois fan de films ou de séries centrés sur des intrigues de palais, selon lequel une jeune fille se fait gifler par une femme de pouvoir pour avoir défendu quelqu’un. Le fait qu’il s’agisse d’animaux mignons hyperréalistes avec des « visages » aussi expressifs que ceux de vrais acteurs humains explique la popularité de la trend.

Le soft power chinois s'exporte

Après avoir été publiées sur les plateformes Douyin et Xiaohongshu, de multiples versions avec des perroquets, des singes, des cochons et même des dauphins et des orques ont essaimé un peu partout en Asie (notamment en Thaïlande et au Pakistan), avant d’échouer sur le versant occidental de TikTok et sur Instagram. C’est au début du mois de mars que la trend va obtenir son nom final, celui des « pets dramas ». D’autres scènes vont alors apparaître, reprenant d’autres tropes classiques du cinéma chinois et hongkongais. Après la gifle donnée à Lin Lian, on peut trouver des parodies de polar « hard boiled » à la John Woo ou de films de kung-fu à la « Tigre et Dragon ».

Cette surreprésentation de la culture chinoise a d’ailleurs de quoi interroger quand on sait que la première fois que l’Occident a pu voir les capacités de Seedance, c’est avec une fausse scène de combat entre Brad Pitt et Tom Cruise.

Depuis, très peu de scènes IA reprenant des acteurs ou des tropes hollywoodiens ont été publiées sur les réseaux, non sans raison : le lancement mondial de Seedance a été reporté par le patron de ByteDance à cause d’un litige de droits d’auteur avec un certain nombre de grands studios de films américains. De quoi largement profiter au soft power chinois.