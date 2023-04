Vous voulez créer une image photoréaliste ou une illustration qui penche vers la peinture à l’huile ? Pour chaque style, il existe un modèle qui vous donnera des résultats bien précis.

Quand on parle de générateur d’images, trois grands noms reviennent souvent : Midjourney, Stable Diffusion et Dall·E. Si ces trois outils sont relativement polyvalents, ils peuvent être particulièrement performants dans un domaine graphique en particulier. Mieux encore, il existe pléthore d’autres outils qui ont été spécifiquement entraînés pour donner des images parfaites dans un style précis comme la peinture à l’huile, l’affiche de film ou la modélisation 3D. Suivez le guide.

Dall·E : pour générer des photos animalières

À voir ici.

Souvent présenté comme « le meilleur générateur d’images » sans plus de précision, Dall·E a l’avantage d’être facile d’utilisation et offre aussi 15 crédits d’image par mois, ce qui permet de réaliser quelques images gratuitement. Cependant, les résultats sont souvent moins précis que certains modèles comme Midjourney, notamment quand il s’agit de générer des images artistiques. En revanche, il s’avère doué pour faire de l’outpainting, c’est-à-dire générer des décors ou des personnages autour d’une image pour agrandir cette dernière ainsi que la génération d’images réalistes de chiens et de chats.

Midjourney : pour la synthographie (photo synthétique)

À voir ici.

On le sait depuis sa quatrième version, Midjourney est très fort pour créer des images photoréalistes. Il est devenu l’outil idéal pour générer de fausses photographies de vraies personnes comme le pape François ou Emmanuel Macron. Avec sa cinquième mise à jour, il est aussi capable de générer des environnements réalistes comme les rues de Paris ou New York. Enfin, sa gestion incroyable des éclairages et du cadrage en fait l’outil idéal pour imaginer des extraits de films qui n’ont jamais existé.

Stable Diffusion : pour des images stylisées

À voir ici pour la version téléchargeable.

DreamStudio

S’il génère des images photoréalistes décentes, Stable Diffusion est surtout bon quand il s’agit de produire des peintures et des œuvres stylisées. Il possède l’avantage d’avoir une patte artistique moins reconnaissable que Midjourney qui, à force d’habitude, se reconnaît au premier coup d’œil. Il vous permet aussi de personnaliser de manière plus précise vos images et possède même des versions sans filtrage de mots-clés, ce qui permet de contourner certaines formes de censure de prompts. Il s’agit aussi d’un modèle entièrement open source : vous pouvez l’installer et le faire tourner sur votre ordinateur, même si cette méthode demande un peu d’apprentissages techniques. En cas de besoin plus urgent, il est possible d’utiliser de nombreux services en ligne comme DreamStudio qui propose plus ou moins la même chose pour des prix modiques.

Étant donnée la nature open source de cet outil, de nombreux développeurs en ont profité pour développer leur modèle customisé de L’IA. Il est difficile d’en faire la liste complète ici, mais en voici quelques-uns.

Open Journey : un simulateur de Midjourney V4 totalement gratuit

À voir ici.

Dreamshaper : spécialisé dans la fabrication de portraits sous forme d’illustrations

À voir ici.

Robot Diffusion : permet la fabrication de robots de science-fiction

À voir ici.

Mo-Di Diffusion : transforme vos photographies en personnages Disney modernes

À voir ici.

Dream by Wombo Art pour les débutants

À voir ici.

Vous n’avez pas encore testé les générateurs d’image, vous ne savez pas trop faire de prompts et vous voulez un aperçu ? L’outil Dream de Wombo art est une bonne solution pour démarrer. Simple d’utilisation, il vous propose différents styles graphiques dans ses réglages.

PixRay : pour des petits tableaux en pixel art

À voir ici.

La plupart des générateurs d’images sont capables de transformer n’importe quelle image en pixel art. Mais PixRay, qui est sorti en 2021, a su garder une petite touche de je ne sais quoi qui donne un look unique à vos créations. Ce n’est pas le générateur le plus performant de cette sélection, mais c’est sans doute le plus mignon.

Pinegraph pour faire de vos dessins moches un truc acceptable

À voir ici.

On entre ici dans la catégorie des jouets. Pinegraph vous permet de générer des images plutôt détaillées à partir d’un prompt et d’un dessin que vous pouvez faire avec votre souris ou vos doigts. De quoi transformer vos gribouillis en œuvre d’art. Attention, le modèle est très orienté vers un style manga et pas grand-chose d'autre.

Palette

À voir ici.

Un outil gratuit qui permet de coloriser vos images noir et blanc.

SynthesysX

À voir ici.

Un petit plug-in pour Google Chrome qui permet de créer des variations sur des photographies déjà existantes.