Le Grand Paris, prochain terrain de jeu d’Emily in Paris ?

Alors que l'héroïne de la série Netflix ressasse l'image d'un Paris de carte postale, le rayonnement culturel de la capitale se joue désormais dans le réseau de métro du Grand Paris Express, avec ses 68 nouvelles gares signées par les plus grands architectes et artistes.

Par Eric Bonnet, Directeur Général Délégué chez Insign

--

Chère Emily,

Comme des milliers de Français, je n’ai pas attendu la dernière saison de la série pour être un grand fan de tes aventures d’Américaine à Paris, de tes hésitations amoureuses et professionnelles de la Tour Eiffel à la place Saint-Michel, du jardin du Luxembourg à la place de Valois, sans compter le pont des Arts ! On espère déjà voir la saison 4, avec une petite info en passant : sais-tu que depuis 1860, sous le Second Empire, Paris comprend vingt arrondissements, et pas seulement les douze où tu virevoltes ? Avec ces huit nouveaux, Paris a grossi des deux tiers. Je te vois déjà déguster des mangues dans le quartier chinois, dans le 13ème, te faire des frayeurs face aux ossements des catacombes dans le 14ème, faire du shopping dans le très chic 16ème avec ses centaines d’hôtels particuliers, ou encore faire ton jogging et aller au théâtre dans le bois de Vincennes, le plus grand de la capitale, dans le 12ème…

Pour la saison 5 et les suivantes, il faudra à nouveau varier les plaisirs, et tu auras à ta disposition un nouveau décor parisien que tu n’as pas encore découvert : les couloirs et les wagons du métro. Non plus seulement les 14 lignes du vieux métro que tu n’as pas eu le temps de prendre, préférant le taxi, mais bien quatre nouvelles qui relieront des villes qu’on appelait de « banlieue » (vos « suburbs » ), mais qui deviendront des communes du Grand Paris. Oui, comme le Grand Londres, le Grand Tokyo ou le Grand New-York, notre ville va effacer peu à peu le corset du périphérique qui la ligotait depuis les années 1970. Dès 2024, la ligne 14 sera prolongée jusqu’à l’aéroport d’Orly - on pourra presque aller à Rome, Berlin ou Madrid en métro.

Clichy, Le Bourget, Saint-Denis, Chevilly Larue, Chelles, Satory, entre autres, pourront être reliées sans t’obliger à repasser par le Paris « so 1860 », dont toi et moi serons sans doute lassés. Last but not least, ce réseau en gestation, le Grand Paris Express, a déjà reçu le grand prix d’urbanisme de l’université de Harvard ! Et qui dit métro, dit gares : sur ces 200 km de lignes nouvelles, 68 nouvelles seront construites. Je te vois grimacer, mais rassure-toi, elles seront des hot spots culturels dans lesquels, j’en suis sûr, tu seras très photogénique avec ton boyfriend ou tes collègues ! Chaque gare sera un geste architectural qui abritera une œuvre d’art contemporain : c’est une fresque photographique de JR à Clichy, des façades troglodytiques d’Eva Jospin au Kremlin-Bicêtre, un paysage fossile de Tatiana Trouvé à Bagneux, ou encore un ciel en trompe-l’œil de Laurent Grasso à Châtillon... Pas de place pour l’ennui : un programme culturel permanent est prévu dans chaque gare. Tu imagines bien comment ce Grand Paris culturel va démocratiser la culture : 90 % des Franciliens auront une gare à moins de deux kilomètres de chez eux. Ces nouvelles créations ne doivent pas te faire manquer le patrimoine de la banlieue : le musée d’art contemporain MAC-VAL à Vitry, la cathédrale des rois de France à Saint-Denis, la Grande Arche de la Défense, le château de Versailles, le pavillon Baltard à Nogent, dernier vestige du quartier des Halles, et j’en passe…

Toi qui travailles dans le marketing, imagine les nouvelles opportunités que ce gigantesque Paris va pouvoir t’offrir : trois millions de Franciliens emprunteront chaque jour ce nouveau réseau, tout neuf et automatique. Comme le succès professionnel ne saurait t’échapper, tu pourrais être tentée de fonder ta propre agence, végétalisée, vaste et lumineuse, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val de Marne ou en Seine-Saint-Denis. Avec toute ton équipe de tournage, tu seras enfin reçue avec enthousiasme par les riverains et les maires de toutes les villes. Et qui sait, peut-être tomberas-tu amoureuse d’un Grand-Parisien ? J’ai hâte d’en savoir plus !

Bye, Emily, and see you soon in Grand Paris !

