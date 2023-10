Ces youtubeurs qui racontent les jeux vidéo comme une bonne histoire

Passer 30 heures à finir un jeu ou regarder un streameur le faire à votre place vous épuise ? Heureusement, un nouveau format YouTube va vous sauver la mise : des vidéos dites de gaming narratif. On vous explique.

Comme beaucoup de personnes approchant dangereusement la quarantaine, je suis un gamer frustré. Entre le travail et la vie de famille, il est difficile de trouver le temps et même l'envie de s'immerger dans un jeu vidéo dont la durée dépasse les 12 heures. Pour rester dans le coup, je pourrais me connecter à Twitch et suivre une partie de mon streameur favori. Mais cette option aussi est consommatrice de temps. D'où ma frustration. Heureusement, une alternative existe ; un nouveau format, née aux États-Unis dans le courant des années 2020 et qui donne l'impression d'avoir joué à un jeu en l'espace de 40 minutes. Il s'agit des vidéos de gaming narratif.

Donner ses lettres de noblesse aux jeux vidéo

« Raconter des jeux vidéo, c'est aussi vieux que YouTube, explique Nathan Pillot, planneur stratégique chez We Are Social et défricheur de cette tendance. Le Joueur du Grenier le faisait dès la fin des années 2000, mais c'était pour se moquer des mauvaises productions. On avait aussi les " let's play " un format qui n'était en fin de compte qu'un enregistrement linéaire d'une partie de jeux vidéo plus ou moins longue. Mais depuis quelque temps, on a vu arriver ce nouveau format très narratif qui veut donner ces lettres de noblesse à ce médium en lui donnant une forme d'analyse et de réflexion philosophique qui n'existait pas avant. »

L'exemple le plus représentatif dans le YouTube français, c'est le compte de The Great Review, tenu par le vidéaste et streameur Augustin Heliot. Ce jeune homme de 28 ans produit un contenu qui n'a aucun sens d'un point de vue de l'économie de la création puisqu'il passe plusieurs mois à peaufiner des vidéos qui durent moins d'une heure. Cependant, ces dernières offrent une expérience narrative tout bonnement incroyable. Augustin ne fait pas que nous raconter le déroulement du jeu, il décrit aussi son expérience subjective et les réflexions que cette expérience lui a données. Dit comme ça, ça n'a l'air de rien. Mais l'effet sur le spectateur est magique. Il donne l'illusion qu'on a joué à un jeu vidéo de 30 heures, d'avoir compris toutes ses subtilités et ses secrets en quelques minutes seulement.

Combattre la surproduction de contenu

Ce format ne fonctionne d'ailleurs pas seulement sur les jeux vidéo. Il peut aussi être utilisé pour des évènements complexes qui ont eu lieu en ligne. Sa vidéo La Géopolitique expliquée en pixel en est un exemple parfait puisqu'elle capture l'essence de ce qu'a été la Pixel War. Cette guerre des pixels s'est déroulée en 2022, sur Reddit et Augustin Heliot s'offre le luxe de raconter en détail les stratégies, les alliances et les trahisons qui ont eu lieu entre une centaine de communautés de joueurs.

Pour Nathan Pillot, la narration de jeu vidéo répond à des besoins précis et nouveaux. « On vit dans un monde numérique qui surproduit du contenu, indique-t-il. Il sort quelque chose comme 10 000 jeux vidéo par an. Il est pratiquement impossible de connaître ne serait-ce que les 100 premiers, car ces titres prennent du temps à être terminés. On vit la même chose avec les séries, les mangas ou les films. Mais eux, nous pouvons les suivre grâce à des podcasts, des articles ou des vidéos. Ce format de gaming narratif permet de faire la même chose avec les jeux vidéo. On trouve le même besoin pour les compétitions d’e-sport dans lesquelles il est très difficile de rentrer si l'on ne connaît pas les noms des joueurs ou si l'on ne connaît pas les mécaniques de jeux et le jargon utilisé. Des comptes YouTube comme celui d'Ego, par exemple, permettent de rattraper son retard tout en s'amusant. »

Faire de chaque vidéo un évènement

Aussi sympathique soit-il, ce format de vidéo ne reste-t-il avant tout un contenu de niche ? Les vidéos de The Great Review peuvent presque atteindre les 2 millions de vues, mais son rythme de publication est très lent et les jeux présentés sont avant tout des succès critiques avant d'être des cartons populaires. « Ce format impose une limite, précise Nathan Pillot, il fonctionne assez mal avec des jeux linéaires où tout le monde a la même expérience. Ça fonctionne mieux avec des jeux à énigmes ou des scénarios où l'action du joueur peut être différente à chaque partie. Ça permet d'offrir au spectateur une interprétation différente de ce qu'il pourrait vivre. Au final, on vient autant pour l'histoire du jeu que pour la narration du vidéaste. » Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi des créateurs comme The Great Review sont aussi des streameurs. Ces derniers alimentent leur vidéo de moment vécu en direct en live, et font de leur rare sortie sur YouTube un évènement qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Dans un monde de surabondance de contenu, la rareté d'un bon narrateur peut faire toute la différence.