Verre de vin devant des feux de poubelles et appel à la révolution mondiale : sur TikTok, les manifs françaises fascinent mais génèrent de la désinformation.

« Salut mon nom est Luis, je suis à Paris et aujourd'hui on va tester les cinq meilleurs croissants. » Filmé en plein milieu d'une manifestation, bousculé par des jeunes en train de monter une barricade et des forces de l'ordre à la matraque facile, le youtubeur italien Luis signe sans doute l'une des vidéos les plus drôles de ce début de l'année 2023. On le voit déambuler dans les rues agitées de la capitale en train d'essayer de déguster une viennoiserie comme s'il était dans la série Emily In Paris, les tirs de grenades en plus.

Vue plus de 660 000 fois en un jour, la vidéo semble être une référence directe à une autre image iconique qui a fait le tour du monde récemment. Il s'agit d'une vidéo montrant un couple bordelais en train de boire tranquillement un verre de vin en terrasse avec un énorme feu de poubelle en arrière-plan. L'absurdité de la scène ainsi que son côté « franchouillard » a servi d'illustration à une chronique de John Oliver dans son célébrissime talk-show Last Week Tonight.

Quand TikTok adore nous voir manifester

Tandis que le mouvement de protestation contre la réforme des retraites entre dans son quatrième mois, vu de l'étranger, les manifestations à la française n'ont jamais été jugées aussi cool. Sur TikTok, les mots-clés Protest in France et France Protest ont respectivement généré 8,6 et 7,8 milliards de vues à travers le monde. En scrollant, on trouve beaucoup de vidéos montrant des violences policières, des coups d'éclat de militants comme des barricades, ou bien la fameuse danse de Mathilde Caillard, alias MC danse pour le climat. Il y a clairement un attrait pour les images chocs et les scènes de chaos dans un Paris qui a été fantasmé à travers Instagram ces dernières années. Mais cette appétence visuelle pour les manifestations masque un autre élément important : la plupart des commentateurs que l'on retrouve sur TikTok utilisent ces images pour faire passer des idées et des théories qui n'ont rien à voir avec la situation.

Les manifs et la grande récupération

Pour commencer, la plupart des TikTok concernant nos manifestations mettent l'emphase sur un soi-disant silence des médias américains sur le sujet. De Joe Rogan, podcasteur le plus influent des États-Unis, aux tiktokeurs anonymes, en passant par des influenceurs de la alt-right, tous indiquent que le sujet serait tabou et totalement invisibilisé outre-Atlantique.

Cette première déclaration est évidemment fausse étant donné que de nombreux médias américains qu'ils soient télévisuels ou de presse écrite ont produit des reportages et des analyses à propos des manifestations. Cependant, le caractère spectaculaire de ces dernières donne sans doute l'impression que la couverture médiatique, moins importante que les sujets américains, n'est pas à la hauteur. Cette déclaration d'invisibilisation permet toutefois de justifier et de crédibiliser une théorie fumeuse selon laquelle la classe dominante ne voudrait pas que le peuple américain prenne fait et cause pour la lutte française.

Parmi les arguments qui étayent cette théorie, on trouve notamment l'histoire du ban de TikTok. D'après l'influenceur Christopher Clafin, la plateforme chinoise permettrait de mieux s'informer sur ce qui se passe en France contrairement à Instagram dont l'outil de recherche ne renvoie que sur du contenu d'influenceurs. L'éventuelle interdiction de la plateforme n'aurait donc rien à voir avec le conflit larvé qui existe entre les États-Unis et la Chine, mais plus à voir avec l'accès à l'information.

Pour Pissed Magistus, les journalistes ne parlent pas de la manifestation des cheminots qui s'est déroulée au siège social de BlackRock le 6 avril dernier parce que le fonds de pension posséderait l'ensemble des médias américains.

Le plus déroutant vient des commentateurs proches de la alt-right, comme ce compte qui n'a visiblement pas compris que les manifestations sont au sujet de l'âge de la retraite et non pas au nom de la « liberté ».