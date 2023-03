Ils commentent les grands évènements politiques, se mobilisent en dansant, ou rapportent les violences policières… Jean Massiet, Mathilde Caillard, Salomé Saqué… Qui sont les voix influentes de la mobilisation ?

Jean Massiet, streameur politique sur Twitch

Son live Twitch au moment du vote de la motion de censure à l’Assemblée nationale le lundi 20 mars est devenu le stream le plus regardé au monde ce jour-là, toutes catégories confondues. Le pic d’audience a été atteint vers 18h45, à l’heure de clôture du vote avec plus de 90 000 spectateurs. Au total, près d’un demi-million de viewers uniques étaient au rendez-vous. Son live commentant l’interview d’Emmanuel Macron lors du journal de 13 heures sur TF1, a regroupé plus de 40 000 personnes. Durant ces lives, le streameur de 34 ans spécialiste de la politique depuis plus de 7 ans, contextualise la parole des politiques, invite élus, présidents de partis, et militants à prendre la parole dans son émission Backseat, sorte de talk-show au ton plus détendu que sur les plateaux de télévision. Avant de faire sa place sur Twitch, Jean Massiet a été la plume de l’ancienne ministre de la santé, Marisol Touraine.

MC Danse, techno gréviste pour le climat et la justice sociale

« Pas de retraités sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat ! » C'est le slogan entonné par Mathilde Caillard sur une musique techno, avec mouvements de danse énergiques et lunettes de soleil noires, et en fond une foule de manifestants sautillante. La vidéo de la militante surnommée « MC danse pour le climat » captée lors d’une manifestation début mars 2023 a été visionnée près de 4 millions de fois sur Twitter. La jeune femme autoproclamée « techno gréviste » milite pour Alternatiba, mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. De nombreux commentateurs saluent « la queen » et sa danse inspirante, quand d’autres la trouvent ridicule, pas assez noble pour la cause qu’elle défend. Ce à quoi elle répond dans les colonnes de Vert, « être une jeune femme qui danse, au beau milieu de la rue, en portant des revendications politiques, c’est franchir, coup sur coup, plusieurs interdits. C’est prendre l’espace avec son corps, déjà. Mais c’est aussi mettre en scène ce corps, mettre en scène son corps, en se le réappropriant pour en faire un outil dans la lutte. »

Cemil Şanlı, reporter de manif

Ce journaliste indépendant (27 0000 abonnés sur Twitter et 75 000 sur YouTube), proche de la France Insoumise (il a notamment participé à un stream organisé par le parti pour alimenter les caisses de grèves), publie des reportages pour Le Média et sa propre chaîne YouTube, Cemil Choses A Te Dire. Il couvre les mouvements de mobilisations sociales, décrypte les paroles des politiques et anime des débats pour la Web télé du Média. Il est l’un des journalistes ayant rapporté des cas de violences policières lors des manifestations contre la réforme ces derniers jours, notamment l’usage de nasses, cette technique qui consiste à encercler les manifestants pour les interpeller, et dont l’usage avait été interdit par le Conseil d’État en 2021, hors certaines circonstances précises. Cemil Şanlı est l’un des 10 comptes Twitter les plus influents ces 7 derniers jours sur le sujet de la réforme des retraites selon Visibrain, l'outil de veille des réseaux sociaux. Ses publications ont été retweetées plus de 20 000 fois cette semaine.

Manès Nadel, responsable fédéral du syndicat lycéen La Voix Lycéenne

C’est un passage sur BFMTV, partagé plus d’un million de fois sur les réseaux sociaux, qui a propulsé Manès Nadel sur le devant de la scène médiatique grand public. Le lycéen de 15 ans s’exprime avec conviction et connaît son sujet. Une âme de vieux syndicaliste dans un corps d’ado. Depuis, il est régulièrement invité sur les chaînes de télévision et dans l’émission Backseat de Jean Massiet. Son coup de gueule sur BFMTV le 19 mars 2023 où il accuse le gouvernement de semer le chaos a accentué une nouvelle fois sa notoriété. L’élément déclencheur de son engagement a été le climat, rapporte France Info. « Pour nous, défendre les services publics, la Sécurité sociale, les retraites et notre modèle social, c'est défendre une protection des plus pauvres, raconte-t-il au média. Notamment quand il va y avoir le réchauffement climatique qui va aussi les frapper en premier. À ce moment-là, il faudra des services publics forts. »

Salomé Saqué, journaliste pour Blast TV

Blast est l’un des médias très présents sur le terrain lors des manifestations contre la réforme des retraites. Des vidéos sont notamment relayées par Salomé Saqué, journaliste économique pour le site d'information de Denis Robert (et aussi pour France Info), qui prend quasi quotidiennement la parole sur la réforme des retraites sur les réseaux sociaux, quand elle n’alerte pas sur l’urgence écologique. Notamment sur Twitter où elle est suivie par plus de 175 000 abonnés. La journaliste de 27 ans, qui s’impose comme l’une des voix influentes de sa génération, a récemment publié une enquête sur les 18-29 ans (Sois jeune et tais-toi, Payot).