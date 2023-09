Le CEO de Roblox, David Baszucki, prédit des centaines de rencontres pour les utilisateurs de plus de 17 ans. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ?

Roblox, la plateforme de jeux vidéo aux 67 millions d’utilisateurs journaliers très prisée des enfants, a fait sa rentrée en fanfare. Et quoi de mieux qu’une annonce étrange pour attirer l’attention ? Au cours de sa conférence annuelle consacrée aux développeurs de jeux vidéo, le CEO David Baszucki a déclaré que « des centaines d’utilisateurs de 17 ans et plus allaient se rencontrer et nouer de véritables relations dans la vraie vie. » En d’autres termes, le CEO voudrait que Roblox devienne une application de rencontre amoureuse.

Roblox, un terrain de jeu pour prédateurs

Comme la plupart des plateformes sociales et de gaming pour enfants, Roblox est concerné par la problématique de protections des mineurs face aux prédateurs sexuels qui viennent « chasser » sur ses terres. Des adultes ou de grands adolescents profitent parfois de ce terrain de jeu pour « groomer » des enfants, c’est-à-dire se faire passer pour leur ami et les inciter à échanger des photos ou des vidéos d'eux nus. La plateforme a aussi été pointée du doigt pour avoir permis des jeux dans lesquels on trouvait des salons de striptease et des maisons de passe virtuelles. D’après un reportage de Rolling Stone, des enfants y effectuaient des danses ou mimaient des actes sexuels contre des Robux, la monnaie virtuelle de la plateforme.

Après les enfants, Roblox mise sur les adultes

Pour assurer la sécurité de ses utilisateurs, la plateforme compte sur sa nouvelle fonctionnalité de vérification d’âge qui demande une photo en portrait et la photo d’une carte d’identité. D’après les chiffres de Roblox, 38 % des utilisateurs journaliers ont entre 17 et 25 ans. Ces derniers sont d’ailleurs bien souvent les développeurs qui mettent aux points les milliers de jeux disponibles. Cette nouvelle catégorie permet notamment de proposer des expériences érotiques (mais non pornographiques) ainsi que des jeux plus violents aux utilisateurs plus matures. Avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités vidéos permettant de générer par IA un avatar pouvant reprendre les expressions faciales de ses utilisateurs, Roblox pourrait donc évoluer vers un métavers destiné à la rencontre amoureuse à la manière du jeu VRChat. Reste qu’il est difficile d’imaginer comment l’entreprise va concilier l’accueil de jeunes enfants et les rencontres entre adultes au sein de la même plateforme.